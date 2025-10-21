ETV Bharat / sports

एशिया कप की ट्रॉफी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI ने मोहसिन नकवी को दी चेतावनी

BCCI on Asia Cup trophy: एशिया कप की ट्रॉफी भारतीय टीम को लौटाने के लिए BCCI ने एसीसी को ईमेल करके कड़ी चेतावनी दी है.

एशिया कप की ट्रॉफी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI ने मोहसिन नकवी को दी चेतावनी
एशिया कप की ट्रॉफी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI ने मोहसिन नकवी को दी चेतावनी (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के ट्रॉफी विवाद पर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नकवी को आधिकारिक ईमेल लिखकर एशिया कप ट्रॉफी भारत को वापस सौंपने का अनुरोध किया है और चेतावनी भी दी है कि अगर ट्रॉफी भारत को नहीं सौंपी गई तो बीसीसीआई इस मामले को आईसीसी तक लेकर जाएगा.

एशिया कप ट्रॉफी विवाद
बता दें कि 28 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट हराकर 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम किया था. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. जिसके बाद एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए, जिसकी वजह से दनों देशों के बीच एक नया विवाद खड़ा होगा.

बीसीसीआई सचिव ने क्या कहा?
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मोहसिन नकवी को ईमेल करने की पुष्टि इंडिया टुडे से विशेष बातचीत में की और ये भी कहा कि वे नकवी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो वे आधिकारिक मेल के जरिए इस मामले को आईसीसी तक पहुंचाएंगे.

पाकिस्तानी मीडिया का दावा
वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के पत्र का जवाब भी दे दिया है. जिसमें एसीसी ने बीसीसीआई से कहा है कि अगर ट्रॉफी की जरूरत हो, तो वे एक समारोह आयोजित कर उसे प्राप्त कर सकते हैं. एशियाई क्रिकेट परिषद ने ट्रॉफी समारोह नवंबर के पहले हफ्ते में आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा है. बता दें कि एशिया कप फिलहाल दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में है.

एसीसी की बैठक में क्या हुआ?
इससे पहले ट्रॉफी विवाद को लेकर 30 सितंबर को एसीसी की बैठक भी हुई थी, जिसमें बीसीसीआई ने नकवी के व्यवहार की निंदा की और कहा कि एशिया कप एसीसी का है, और इसे जल्द से जल्द जीतने वाली टीम को सौंप देना चाहिए. लेकन मोहसिन नकवी अपने रुख पर अड़े रहे और उन्होंने ट्रॉफी भारतीय टीम को वापस करने से इनकार कर दिया.

उनका कहना था कि अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए, तो उनके कप्तान को उसे लेने के लिए दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय जाना होगा. जिस शर्त को बीसीसीआई ने तुरंत खारिज कर दिया. जिसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद और गहरा गया और अभी तक भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिल सकी है.

ये भी पढें

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मोहसिन नकवी कौन हैं, भारतीय टीम ने उनके हाथ से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से क्यों मना कर दिया ?

एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर आया एबी डिविलियर्स का रिएक्शन, नाराजगी जताते हुए बोली ये बड़ी बात

TAGGED:

BIG UPDATE ON ASIA CUP TROPHY
BCCI ON ASIA CUP TROPHY
BCCI ON MOHSIN NAQVI
एशिया कप ट्रॉफी विवाद
ASIA CUP TROPHY ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मुजफ्फऱपुर में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, पप्पू यादव बोले- 'नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे..'

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: भारत में 550 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म, आज 'थामा' से है मुकाबला

पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.