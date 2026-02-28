ETV Bharat / sports

पिता के निधन पर घर लौटे रिंकू सिंह पर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख को टीम इंडिया से जुड़ेंगे, BCCI ने किया कंफर्म

Rinku Singh Father Death: रिंकू सिंह गुरुवार की रात ही पिता के अंतिम संस्कार के लिए घर लौट गए थे.

रिंकू सिंह
रिंकू सिंह (IANS)
Published : February 28, 2026 at 10:33 AM IST

Rinku Singh To Join Team: टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उन तक ये खबर पहुंची की उनके पिता का निधन हो गया. जिसके बाद रिंकू सिंह गुरुवार की रात को ही अपने पिता को देखने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चेन्नई से ही घर लौट गए. शुक्रवार को उन्होंने अपने पिता को अंतिम विदाई दी और अब वो देश के लिए एक अहम मैच से पहले, जो रविवार को खेलना है, टीम से जुड़ने के लिए भी तैयार हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कंफर्म किया है कि रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले शनिवार को कोलकाता में टीम इंडिया से जुड़ेंगे. BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया, 'रिंकू सिंह कल (शनिवार) कोलकाता में टीम से जुड़ेंगे.'

रिंकू के पिता को कैंसर
बता दें कि रिंकू के पिता कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे. जब 21 फरवरी को उनकी हालत खराब हुई तो उन्हें ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. तब रिंकू उनको देखने भी आए थे लेकिन गुरुवार को MA चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के मैच से पहले वह टीम में वापस आ गए, हालांकि वह प्लेइंग इलेवन में नहीं थे क्योंकि संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला. अब देखना ये है कि क्या रिंकू सिंह को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में मौका मिल पाता है या नहीं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रिंकू सिंह
रिंकू सिंह अभी तक वर्ल्ड कप में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं. हालांकि उनको अब तक ज्यादा गेंद खेलने का मौका भी नहीं मिल सका है, क्योंकि वो काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं. उन्होंने अब तक पांच पारियों में सिर्फ 24 रन बनाए हैं.

भारत का अगला मैच
डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया रविवार को वेस्टइंडीज से लगभग नॉकआउट मुकाबले में भिड़ेगी, जिसमें दोनों टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने मैदान में उतरेगी. क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए सीधे क्वालीफाई कर जाएगी.

संपादक की पसंद

