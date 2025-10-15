ETV Bharat / sports

बीसीसीआई की बड़ी गलती, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में कर डाला ये अजीबो-गरीब काम

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

हैदराबाद: रणजी ट्रॉफी 2025/26 सीजन का आगाज 15 अक्टूबर से हो चुका है. आज कई टीमों के बीच मैच खेले गए. इसी कड़ी में मुंबई श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर के साथ खेलने के लिए उतरी. इस मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. बीसीसीआई की इस बड़ी चूक को फैंस ने तुरंत नोटिस कर लिया. बीसीसीआई से हुई बड़ी चूक

दरअसल, बीसीसीआई ने मुंबई के क्रिकेटरों और दो भाइयों सरफराज खान और मुशीर खान के नाम को लेकर बड़ी गलती कर दी. बीसीसीआई के एक भ्रम पैदा कर दिया. यह भ्रम जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुंबई के मैच के दौरान हुआ. मैच की शुरुआत में बीसीसीआई की वेबसाइट पर आधिकारिक स्कोरकार्ड में सरफराज खान को सलामी बल्लेबाज के रूप में गलत बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि उन्हें तेज गेंदबाज औकिब नबी ने शून्य पर आउट कर दिया था.