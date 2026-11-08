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BCCI ने इंडिया ए स्क्वाड में किया बड़ा बदलाव, पाटीदार बाहर, रिंकू बने उपकप्तान

रिंकू सिंह बने उपकप्तान ( IANS )

33 वर्षीय पाटीदार ने BCCI को सूचित किया है कि वे 50 ओवर का फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे अभी अपनी पुरानी चोटों से उबर रहे हैं. हालांकि पाटीदार आगामी 'सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी' में मध्य प्रदेश की कप्तानी करने की तैयारी कर रहे हैं, जो 14 नवंबर से शुरू होने वाली है.

पाटीदार के नाम वापस लेने की वजह से BCCI ने 15 सदस्यीय टीम में बदलाव किया है. पाटीदार की जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है. जबकि रिंकू सिंह को उप-कप्तान बनाया गया है. रजत पाटीदार (IANS) इंडिया A की अपडेटेड टीम

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी.