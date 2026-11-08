BCCI ने इंडिया ए स्क्वाड में किया बड़ा बदलाव, पाटीदार बाहर, रिंकू बने उपकप्तान
BCCI ने 'राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026' के लिए इंडिया ए टीम में रजत पाटीदार की जगह रिंकू सिंह को उपकप्तान बना दिया है.
Published : November 8, 2026 at 1:32 PM IST
Rising Stars Asia Cup 2026: हाल ही में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने 'ACC मेन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026' के लिए इंडिया A टीम के स्क्वाड का ऐलान किया था. जिसमें तिलक वर्मा को कप्तान और रजत पाटीदार को उपकप्तान बनाया गया था. अब इस स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया गया है, क्योकि RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है.
33 वर्षीय पाटीदार ने BCCI को सूचित किया है कि वे 50 ओवर का फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे अभी अपनी पुरानी चोटों से उबर रहे हैं. हालांकि पाटीदार आगामी 'सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी' में मध्य प्रदेश की कप्तानी करने की तैयारी कर रहे हैं, जो 14 नवंबर से शुरू होने वाली है.
पाटीदार के नाम वापस लेने की वजह से BCCI ने 15 सदस्यीय टीम में बदलाव किया है. पाटीदार की जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है. जबकि रिंकू सिंह को उप-कप्तान बनाया गया है.
इंडिया A की अपडेटेड टीम
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी.
टूर्नामेंट का आगाज कब होगा?
बता दें कि 'राइजिंग स्टार्स एशिया कप' का आयोजन 19 से 29 नवंबर तक कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा. इंडिया A को पाकिस्तान A, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ ग्रुप B में रखा गया है.
🚨 India A Rising Stars Asia Cup Squad Update 🚨 Rajat Patidar has communicated to the BCCI that he should not be considered for selection in the 50-over format as he manages his existing injuries. 📌Rinku Singh named new vice-captain 📌 Ayush Badoni replaces Patidar. More details 🔽 https://t.co/lYEM3nsBIa— BCCI (@BCCI) November 8, 2026
इंडिया ए के मैच
इंडिया A अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगी, और फिर 22 नवंबर को पाकिस्तान A का सामना करेगी. वे 24 नवंबर को UAE के खिलाफ अपने ग्रुप-स्टेज के मैचों का समापन करेंगे.
हर ग्रुप की टॉप टू टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 26 और 27 नवंबर को खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला 29 नवंबर को होगा.