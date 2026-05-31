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BCCI ने पुष्पांजलि बनर्जी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इंटर सीओई अंडर-19 टीम की बनीं हेड कोच

बीसीसीआई ने पुष्पांजलि बनर्जी को इंटर COE अंडर-19 टीम का हेड कोच नियुक्त किया.

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हेड कोच पुष्पांजलि बनर्जी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 8:12 AM IST

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रांची: झारखंड क्रिकेट के लिए गर्व की बात है कि राज्य महिला सीनियर क्रिकेट टीम की मुख्य कोच पुष्पांजलि बनर्जी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. बीसीसीआई ने उन्हें 1 जून से 10 जून 2026 तक बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में आयोजित होने वाले इंटर सीओई अंडर-19 एलीट मैचों के लिए हेड कोच नियुक्त किया है.

इस नियुक्ति को न केवल पुष्पांजलि बनर्जी की व्यक्तिगत उपलब्धि माना जा रहा है, बल्कि झारखंड क्रिकेट के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है. बीसीसीआई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दी गई यह जिम्मेदारी पुष्पांजलि बनर्जी के लंबे अनुभव, खेल के प्रति समर्पण और कोचिंग क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान का प्रमाण है.

उन्होंने पिछले कई वर्षों से झारखंड की महिला क्रिकेट टीम के साथ लगातार काम करते हुए खिलाड़ियों को निखारने और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके मार्गदर्शन में कई युवा खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है.

झारखंड महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन में भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार सुधार देखने को मिला है. टीम ने विभिन्न घरेलू प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि खिलाड़ियों के तकनीकी विकास, फिटनेस और मानसिक मजबूती पर पुष्पांजलि बनर्जी द्वारा किए गए कार्यों का सकारात्मक असर टीम के प्रदर्शन में साफ दिखाई देता है.

बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश में क्रिकेट प्रतिभाओं को विकसित करने का प्रमुख केंद्र माना जाता है. यहां आयोजित इंटर सीओई अंडर-19 एलीट मैचों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. ऐसे प्रतिष्ठित आयोजन में हेड कोच के रूप में नियुक्त किया जाना किसी भी कोच के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. इससे पुष्पांजलि बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ काम करने और अपनी कोचिंग क्षमता को व्यापक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.

बीसीसीआई के इस फैसले के बाद झारखंड क्रिकेट जगत में खुशी का माहौल है. राज्य के क्रिकेट प्रशासकों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने पुष्पांजलि बनर्जी को बधाई दी है. खेल जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी यह उपलब्धि झारखंड के कोचिंग ढांचे और यहां की क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए भी प्रेरणादायक है.

राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह जिम्मेदारी भविष्य में झारखंड क्रिकेट को नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगी. साथ ही राज्य की युवा महिला क्रिकेटरों को भी यह संदेश मिलेगा कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास के बल पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है. पुष्पांजलि बनर्जी की यह उपलब्धि निश्चित रूप से झारखंड क्रिकेट के लिए एक गौरवपूर्ण अध्याय के रूप में याद की जाएगी.

JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि पुष्पांजलि बनर्जी की यह नियुक्ति झारखंड क्रिकेट के लिए गर्व की बात है. यह उनकी मेहनत और कोचिंग क्षमता का सम्मान है. हमें विश्वास है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी और राज्य का नाम रोशन करेंगी.

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