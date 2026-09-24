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BCCI ने KKR के खिलाड़ी को बनाया कोच, ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया के बल्लेबाज को देंगे कोचिंग

ईरानी कप में ऋषभ पंत की कप्तानी में रेस्ट ऑफ इंडिया रणजी चैंपियन जम्मू-कश्मीर से भिड़ने वाली.

लक्ष्मी रतन शुक्ला
लक्ष्मी रतन शुक्ला (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 4:30 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने रेस्ट ऑफ इंडिया कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया है. बल्लेबाजों को कोचिंग देने की जिम्मेदारी बंगाल रणजी टीम के हेड कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला को सौंपी है. शुक्ला भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ पहली बार कोई भूमिका निभाने जा रहे हैं.

46 वर्षीय लक्ष्मी रतन शुक्ला 1999 में भारत की ओर से तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले है. इसके अलावा वो IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए 6 सीजन खेले, उन्होंने अपना अंतिम आईपीएल सत्र दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेला. इस दौरान शुक्ला ने 47 IPL मैच में 405 रन और 15 विकेट लिए हैं.

लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भारत की ओर से केवल तीन वनडे मैच खेले हैं
लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भारत की ओर से केवल तीन वनडे मैच खेले हैं (IANS)

ये भी उल्लेखनीय है कि शुक्ला पिछले कुछ सीजन से बंगाल के हेड कोच हैं और टीम रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर से हार गई थी. अब वो रेस्ट ऑफ इंडिया में बैटिंग कोच की भूमिका निभाएंगे.

BCCI ने हाल ही में रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया है. जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है. जबकि मुंबई के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को उपकप्तान नियुक्त किया गया है. इसके अलावा टीम में कई उभरते हुए बल्लेबाज और गेंदबाज भी शामिल हैं.

रेस्ट ऑफ इंडिया का कोचिंग स्टाफ
बैटिंग कोच के अलावा देवाशीष मोहंती को ऋषभ पंत की टीम का गेंदबाजी कोच और मिलाप मेवादा को क्षेत्ररक्षण कोच बनाया गया है. मेवादा एक पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर हैं, जो 1996/97 से 2004/05 तक बड़ौदा के लिए खेले. अपने खेल करियर के बाद वे क्रिकेट कोच बन गए. जबकि देवाशीष मोहंती एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं. उन्होंने 1997 और 2001 के बीच दो टेस्ट मैच और 45 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले. वे दाएं हाथ के मीडियम-फास्ट बॉलर थे.

रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी कप में इस सीजन की रणजी ट्रॉफी विजेता टीम जम्मू-कश्मीर से भिड़ने वाली है. ये कप 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में खेला जाएगा.

आशोक डिंडा, लक्ष्मी रतन शुक्ला और ऋद्धिमान साहा
आशोक डिंडा, लक्ष्मी रतन शुक्ला और ऋद्धिमान साहा (IANS)

रेस्ट ऑफ इंडिया का स्क्वाड
ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान(उपकप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप (फिटनेस), मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा.

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