BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए दो टीमों का किया ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान
BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए दो वनडे टीमों के साथ-साथ टेस्ट स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है.
Published : October 17, 2026 at 12:11 AM IST
Team India Two ODI Squads: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. खास बात ये है कि BCCI ने न्यूजीलैंड की तरह से वनडे के लिए दो टीमें चुनी हैं. टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर को चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. इसके अलावा अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है. जबकि कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर) को पहली बार वनडे स्क्वाड में रखा गया है.
वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी. उसके लिए भी बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें तेज गेंदबाज आकाश दीप और अंशुल कंबोज की वापसी हुई है. मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजर अंदाज किया गया है. तेज गेंदहाज जस्प्रीत बुमराह को टेस्ट सीरीज की वजह से वनडे टीम में नहीं चुना गया है.
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न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होगा. इस दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में तेज गेंदबाज आकाश दीप और अंशुल कंबोज की वापसी हुई. आकाश दीप हाल ही में पीठ के निचले हिस्से की चोट से उबरकर मैदान पर लौटे हैं. उन्होंने पिछली बार 2025 में इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट खेला था, जहां उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा था. जबकि कंबोज को इंग्लैंड में टेस्ट पदार्पण के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था. दोनों तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले तीन बहुदिवसीय मुकाबलों में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ खेलने वाली भारतीय ए टीम का भी हिस्सा हैं.
हाल के दिनों में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले गुरनूर बराड़ को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है. वहीं बाएं पसली की चोट से उबर रहे ऋषभ पंत को फिटनेस मंजूरी मिलने की शर्त पर टीम में शामिल किया गया है. तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड दौरे पर केवल टेस्ट सीरीज में खेलेंगे.
टीम इंडिया का टेस्ट स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर, फिटनेस मंजूरी मिलने पर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा (फिटनेस मंजूरी मिलने पर), आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.
न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम
दोनों देशों के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी. इस सीरीज के लिए बोर्ड ने दो टीमों का ऐलान किया है. नियमित कप्तान शुभमन गिल के टेस्ट क्रिकेट की तैयारी पर ध्यान देने के कारण श्रेयस अय्यर आखिरी दो वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. शुभमन गिल पहले तीन वनडे में टीम की कप्तानी करेंगे. इसके बाद वह टेस्ट क्रिकेट की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे. केएल राहुल भी तीसरे वनडे के बाद लाल गेंद के प्रारूप की तैयारी को प्राथमिकता देंगे.
तिलक वर्मा की वापसी, शमी नजरअंदाज
श्रेयस अय्यर चौथे और पांचवें वनडे में टीम की अगुआई करेंगे. तिलक वर्मा की भी वनडे टीम में वापसी हुई है. उन्होंने पिछली बार दिसंबर 2025 में 50 ओवर के प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को अंतिम दो वनडे के लिए पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. खास बात ये है कि मोहम्मद शमी को वनडे टीम में नहीं चुना गया. टी20 में भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद वापसी की वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब वनडे में शमी की भी वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी. टी20 टीम का ऐलान पहले किया जा चुका है.
पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.
आखिरी दो वनडे के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.