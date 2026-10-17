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BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए दो टीमों का किया ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान

BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए दो टीमों का किया ऐलान ( ANI )

वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी. उसके लिए भी बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें तेज गेंदबाज आकाश दीप और अंशुल कंबोज की वापसी हुई है. मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजर अंदाज किया गया है. तेज गेंदहाज जस्प्रीत बुमराह को टेस्ट सीरीज की वजह से वनडे टीम में नहीं चुना गया है.