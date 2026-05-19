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BCCI ने अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान, 4 नए खिलाड़ियों की हुई टीम में एंट्री

Team India Squad For Afghanistan Series: भारत ने अफगानिस्तान सीरीज के लिए टेस्ट और वनडे टीम की घोषणा कर दी है.

BCCI ने अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान
BCCI ने अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 4:48 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
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Team India Squad: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने 6 जून से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है. इस सीरीज में एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे.

टीम की कप्तानी शुभमन गिल ही करते रहेंगे, जबकि टीम में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं. सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है, जबकि चार नए खिलाड़ियों को पहली बार टीम में शामिल किया गया है.

चार नए खिलाड़ियों को मिला मौका
मानव सुथार, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे को टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मौका मिला है, जबकि प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ को वनडे में पहली बार टीम में जगह दी गई है. उन्हें यह मौका इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत मिला है.

ऋषभ पंत से छिनी उपकप्तानी
ये भी उल्लेखनीय है कि ऋषभ पंत को टेस्ट की उपकप्तानी से हटा दिया गया है और उनकी जगह केएल राहुल को उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है. हालांकि पंत को टेस्ट स्क्वाड में बरकरार रखा गया है. इसके अलावा रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को सीरीज में खेलने के लिए अपनी फिटनेस को साबित करना होगा.

अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़.

अफगानिस्तान श्रृंखला के लिए भारत की टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, ध्रुव जुरेल, हर्ष दुबे.

आकिब नबी को नहीं मिला मौका
हैरानी की बात ये है कि जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी, जिनका पिछले दो सालों में रणजी में शानदार प्रदर्शन रहा है, उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है. नबी ने 2025/26 सीजन में 17 पारियों में 60 विकेट लिए थे और उस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपना पहला खिताब जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा, कई सीनियर खिलाड़ियों ने भी उनके बारे में बात की थी, लेकिन फिर भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है.

भारत अफगानिस्तान सीरीज का शेड्यूल

टेस्ट मैच का शेड्यूल
पहला टेस्ट 6 से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला ODI धर्मशाला में - 14 जून - दोपहर 1:30 बजे

दूसरा ODI लखनऊ में - 17 जून - दोपहर 1:30 बजे

तीसरा ODI चेन्नई में - 20 जून - दोपहर 1:30 बजे

Last Updated : May 19, 2026 at 4:56 PM IST

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