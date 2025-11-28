ETV Bharat / sports

टीम इंडिया की नई सीरीज का हुआ ऐलान, जानिए दिसंबर में कब और कहां खेले जाएंगे 5 टी20 मैच

भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट मैच ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया था. टीम इंडिया के पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उसके फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि, वो फिर से टीम का कब और कहां खेलते हुए देखे पाएंगे. अब उसका जवाब मिल गया है. बीसीसीआई विमेंस ने टीम इंडिया की अलगी सीरीज का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक भारत दिसंबर में अपने घर पर श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के साथ ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी शुरू करेगा. अब हरमनप्रीत कौर की टीम इंडिया खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिसमें इस आइलैंड देश के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज अगली गर्मियों में होने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए माहौल बनाने का मौका देगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)