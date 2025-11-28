ETV Bharat / sports

टीम इंडिया की नई सीरीज का हुआ ऐलान, जानिए दिसंबर में कब और कहां खेले जाएंगे 5 टी20 मैच

IND W vs SL W T20: बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का ऐलान कर दिया. ये सीरीज दिसंबर में होगी.

Ind W vs SL W T20
भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट मैच (IANS)
हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया था. टीम इंडिया के पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उसके फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि, वो फिर से टीम का कब और कहां खेलते हुए देखे पाएंगे. अब उसका जवाब मिल गया है.

बीसीसीआई विमेंस ने टीम इंडिया की अलगी सीरीज का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक भारत दिसंबर में अपने घर पर श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के साथ ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी शुरू करेगा. अब हरमनप्रीत कौर की टीम इंडिया खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिसमें इस आइलैंड देश के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज अगली गर्मियों में होने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए माहौल बनाने का मौका देगी.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)

भारत की नई सीरीज का हुआ ऐलान
इस सीरीज के पहले दो मैच विशाखापत्तनम में 21 और 23 दिसंबर को खेले जाएंगे. इसके बाद 26, 28 और 30 दिसंबर को आखिरी तीन टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में मैच होंगे. इस सीरीज में एक बार फिर से टीम इंडिया की महिला खिलाड़ियों को फैंस को देखने का मौका मिलेगा. महिला खिलाड़ियों की पॉपुलैरिटी में बड़ा उछाल आया है.

भारत का श्रीलंका के खिलाफ 26 मैचों में 20 जीत के साथ शानदार रिकॉर्ड है, जिसमें मेहमान टीम की भारत में आखिरी जीत 2014 में हुई थी. इत्तेफाक से वह जीत भी विशाखापत्तनम में ही मिली थी, जो आने वाली टी20I सीरीज के पहले दो मैचों की जगह है. ये पांच मैच दोनों टीमों को अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करेंगे, जो 1 जून से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा.

भारत-श्रीलंक टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टी20 - 21 दिसंबर, विशाखापत्तनम
  • दूसरा टी20 - 23 दिसंबर, विशाखापत्तनम
  • तीसरा टी20 - 26 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम
  • चौथा टी20 - 28 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम
  • पांचवां टी20 - 30 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम
संपादक की पसंद

