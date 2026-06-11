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BCCI ने भारतीय अंडर-19 टीम का किया ऐलान, द्रविड़ के बेटे को मिला मौका, 15 वर्षीय वैभव हुए बाहर

राहुल द्रविड़ का छोटा बेटा अन्वय द्रविड़ का अंडर-19 वनडे टीम में हुआ सिलेक्शन ( IANS )

Indian Under-19 Squad: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की जूनियर क्रिकेट चयन समिति ने गुरुवार को अंडर-19 टीम की घोषणा कर दी है. जो अगले महीने श्रीलंका का दौरा करेगी. जहां वो तीन वनडे और दो बहु-दिवसीय मैच खेलेंगे. ये सीरीज 4 जुलाई, 2026 को हंबनटोटा में शुरू होगी. बोर्ड ने मध्य प्रदेश के यशवर्धन सिंह चौहान को टीम का कप्तान और लक्ष्य रायचंदानी को उप-कप्तान बनाया गया है. इस अंडर-19 स्क्वाड की खास बात ये है कि इसमें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को नहीं चुना गया है, क्योंकि वो अब इंडिया ए के लिए खेलने लगे हैं. इसके अलावा अंडर-19 वनडे स्क्वाड में भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ को शामिल किया गया है. 17 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज अन्वय को घरेलू एज-ग्रुप क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम मिला है. एक दिवसीय टीम में विकेटकीपर रजत बघेल और अन्वय द्रविड़ होंगे जबकि बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए विकेटकीपिंग के लिए मानव कृष्णा और आर्यन संदेश सकपाल को चुना गया है.