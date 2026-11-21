BCCI ने इंडिया U-19 महिला टीम का ऐलान किया, भाविका अहिरे बनीं कप्तान
भारत और इंग्लैंड की अंडर-19 महिला टीमें पांच मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली हैं.
Published : November 21, 2026 at 5:16 PM IST
India U19 womens team: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल, भारतीय अंडर-19 महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. जिसके लिए बोर्ड ने 15 सदस्यों वाली इंडिया अंडर-19 महिला टीम की घोषणा कर दी है. विकेटकीपर बल्लेबाज भाविका अहिरे को कप्तान बनाया गया है, जबकि ऑलराउंडर अनादी तागड़े को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है.
दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की सीरीज 26 नवंबर से शुरू होगी. पहले दो मैच वडोदरा में जबकि अंतिम तीन मैच सूरत में खेले जाएंगे. दूसरा टी20 मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा. इसके बाद एक, तीन और छह दिसंबर को मैच होंगे. यह सीरीज युवा भारतीय टीम के लिए अपने कॉम्बिनेशन को देखने और ग्लोबल टूर्नामेंट से पहले मोमेंटम बनाने का एक अहम मौका होगा.
बता दें कि भारत ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का दो बार का डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में दक्षिण अफ्रीका में पहला एडिशन जीता था और फिर 2025 में मलेशिया में टाइटल बरकरार रखा था. टीम का मकसद अपना दबदबा बनाए रखना और 2027 में लगातार तीन वर्ल्ड टाइटल जीतना होगा.
वर्ल्ड कप से पहले महिला अंडर-19 T20 एशिया कप का दूसरा एडिशन भी UAE में 8 से 20 दिसंबर तक होने वाला है. भारत इस कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन का डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2024 में मलेशिया में इसका पहला एडिशन जीता था.
अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2027 बांग्लादेश और नेपाल मिलकर 21 जनवरी से 6 फरवरी तक होस्ट करेंगे. इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी.
🚨 News 🚨 India U19 squad announced for T20 series at home against England U19 Details 🔽 https://t.co/OwS62ybqW6— BCCI Women (@BCCIWomen) November 21, 2026
इंडिया अंडर-19 महिला स्क्वाड
भाविका अहिरे (कप्तान और विकेटकीपर), इरा जाधव, निधि महतो, पूर्वा सिवाच, महक नरवासे, मैत्री मनियार, ईश्वरी अवसरे, दीया यादव, श्रेया एस चव्हाण (विकेटकीपर), समायरा राघव, कुमारी पलक, उमा काश्वी, अचसा परमार, अनादी तागड़े (उपकप्तान), पलक सिंह.