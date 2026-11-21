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BCCI ने इंडिया U-19 महिला टीम का ऐलान किया, भाविका अहिरे बनीं कप्तान

BCCI ने इंडिया U-19 महिला टीम का ऐलान किया ( IANS )

India U19 womens team: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल, भारतीय अंडर-19 महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. जिसके लिए बोर्ड ने 15 सदस्यों वाली इंडिया अंडर-19 महिला टीम की घोषणा कर दी है. विकेटकीपर बल्लेबाज भाविका अहिरे को कप्तान बनाया गया है, जबकि ऑलराउंडर अनादी तागड़े को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है.

दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की सीरीज 26 नवंबर से शुरू होगी. पहले दो मैच वडोदरा में जबकि अंतिम तीन मैच सूरत में खेले जाएंगे. दूसरा टी20 मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा. इसके बाद एक, तीन और छह दिसंबर को मैच होंगे. यह सीरीज युवा भारतीय टीम के लिए अपने कॉम्बिनेशन को देखने और ग्लोबल टूर्नामेंट से पहले मोमेंटम बनाने का एक अहम मौका होगा.

भाविका अहिरे (Bhavika Ahire Instagram) बता दें कि भारत ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का दो बार का डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में दक्षिण अफ्रीका में पहला एडिशन जीता था और फिर 2025 में मलेशिया में टाइटल बरकरार रखा था. टीम का मकसद अपना दबदबा बनाए रखना और 2027 में लगातार तीन वर्ल्ड टाइटल जीतना होगा.