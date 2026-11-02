ETV Bharat / sports

BCCI ने इंडिया A टीम का किया ऐलान, तिलक वर्मा बने कप्तान, रजत पाटीदार उपकप्तान

तिलक वर्मा ( IANS )

Rising Stars Asia Cup 2026: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को एक और इंडिया ए टीम का ऐलान किया है. जो टीम इसी महीने कतर की राजधानी दोहा में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भाग लेगी.

टीम की कमान टी20 सीनियर टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा को सौंंपी गई है, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेंदारी IPL चैंपियन टी RCB के कप्तान रजत पाटीदार को दी गई है. इसके अलावा टीम में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा समेत 15 खिलाड़ियों को चुना गया है.

टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र के अलावा रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे और शाहबाज अहमद को भी जगह मिली है. ऑलराउंडर विपराज निगम, हर्ष दुबे और तनुष कोटियन को भी टीम में शामिल किया गया है जबकि तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अरशद खान संभालेंगे. सिर्फ तीन खिलाड़ी बरकरार

आगामी टूर्नामेंट के लिए चुनी गई यह टीम, पिछले साल होने वाले टूर्नामेंट की इंडिया A टीम से काफी अलग है. पिछले साल जितेश शर्मा कप्तान और नमन धीर उप-कप्तान थे, अब उनकी जगह तिलक वर्मा और रजत पाटीदार ने कमान संभाली है. इसके अलावा 2025 के स्क्वाड से केवल वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे और हर्ष दुबे को ही इस साल के स्क्वाड में बरकरार रखा गया है. जबकि जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्य, अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, नेहल वढेरा, रमनदीप सिंह, सुयश शर्मा, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, यश ठाकुर और विजयकुमार वैशाक को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है. तिलक वर्मा (IANS)