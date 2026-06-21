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BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान, तीन खिलाड़ी स्क्वाड से बाहर

Team India ODI Squad: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने 14 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. इस 15 सदस्यीय स्क्वाड से हाल ही में खत्म हुई अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुने गए तीन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है.

जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम यशस्वी जायसवाल का है, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के आखिरी वनडे में शतक जड़ा था. इसके अलावा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और स्पिनर हर्ष दूबे को भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. वहीं विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है. हालांकि कोहली को टीम शामिल होने से पहले अपनी फिटनेस साबित करनी होगी.

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.