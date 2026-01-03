ETV Bharat / sports

भारतीय वनेड टीम का हुआ ऐलान, सिराज की वापसी, बुमराह-हार्दिक को रेस्ट, गायकवाड ड्रॉप

Team India ODI squad: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है.

भारतीय वनेड टीम का हुआ ऐलान
भारतीय वनेड टीम का हुआ ऐलान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 5:02 PM IST

हैदराबाद: न्यूजीलैंड की टीम इस महीने भारत का दौरा करने वाली है. जहां वो तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने वाली है. वनडे सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी के बीच खेली जाएगी. जिसके लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. ट

टीम में तीन बड़े बदलाव हुए
टीम में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए सीरीज में आराम दिया गया है. जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जिनको कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में गिल की स्थान पर टीम में शामिल किया गया था.

वहीं वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को भी चुना गया है लेकिन उनकी उपलब्धता BCCI के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर होगी.

न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

न्यूजीलैंड बनाम भारत वनडे सीरीज 2026

  • 11 जनवरी, पहला ODI, वडोदरा
  • 14 जनवरी, दूसरा ODI, राजकोट
  • 18 जनवरी, तीसरा वनडे, इंदौर

