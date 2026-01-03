ETV Bharat / sports

भारतीय वनेड टीम का हुआ ऐलान, सिराज की वापसी, बुमराह-हार्दिक को रेस्ट, गायकवाड ड्रॉप

भारतीय वनेड टीम का हुआ ऐलान ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: न्यूजीलैंड की टीम इस महीने भारत का दौरा करने वाली है. जहां वो तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने वाली है. वनडे सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी के बीच खेली जाएगी. जिसके लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. ट टीम में तीन बड़े बदलाव हुए

टीम में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए सीरीज में आराम दिया गया है. जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जिनको कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में गिल की स्थान पर टीम में शामिल किया गया था.