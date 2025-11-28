ETV Bharat / sports

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, आयुष म्हात्रे को बनाया गया कप्तान

हैदराबाद: एशिया कप के लिए एक बार फिर मंच तैयार है. शेड्यूल पहले ही अनाउंस हो चुका था और फैंस टीम इंडिया के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे. अब टीम अनाउंस हो गई है. खास बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी को टीम का कैप्टन नहीं चुना गया है. उन्हें टीम में बैट्समैन के तौर पर शामिल किया गया है. हालांकि यह अंडर-19 एशिया कप है लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की यूथ टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी.

अंडर-19 एशिया कप टीम का ऐलान

BCCI की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने टीम अनाउंस की है. यह टूर्नामेंट 12 दिसंबर से दुबई में खेला जाएगा. यंग बैट्समैन आयुष म्हात्रे को टीम की कैप्टनशिप दी गई है, जबकि विहान मल्होत्रा ​​को वाइस-कैप्टनी की जिम्मेदारी दी गई है. वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में शामिल किया गया है. वह ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर नजर आएंगे. वैभव सूर्यवंशी अभी करीब 14 साल के हैं.

भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में

एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. इन दोनों समेत दो और टीमों का ऐलान अभी नहीं हुआ है. दूसरे ग्रुप की बात करें तो बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान समेत चौथी टीम का ऐलान अभी नहीं हुआ है. अंडर-19 एशिया कप में टीम इंडिया का सफर 12 दिसंबर से शुरू होगा. उस तारीख को भारत के खिलाफ मैच अभी तय नहीं हुआ है. उसके बाद 14 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच तय हो गया है, लेकिन अगर टीमें उससे आगे जाती हैं, तो वहां भी टकराव की संभावना है. वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर एशिया कप पर फोकस करेंगे.