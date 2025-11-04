ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में दुबई में हुए एशिया कप टूर्नामेंट का 17वां संस्करण अपने नाम किया था और टीम इंडिया 9वीं बार चैंपियन बनी थी. अब फिर से एक बार एशिया कप का आयोजन होने वाला है. इसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. इस टूर्नामेंट के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया गया है. दरअसल, एशियाई क्रिकेट परिषद ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इस टूर्नामेंट में भारत समेत कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत और पाकिस्तान ए टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है और प्रशंसक इन दोनों टीमों के मैच देख सकते हैं. यह टूर्नामेंट 14 नवंबर से शुरू होगा. भारतीय टीम का हुआ ऐलान

इसके लिए भारत ने अपनी टीम का आज ऐलान कर दिया है. इंडिया ए की टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 खेल रहे जितेश शर्मा को रहा रखा गया है. उन्हें टीम की कप्तानी भी सौंपी गई है. उनके अलावा टीम में प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी और नेहा वढेरा टीम में बड़ा नाम हैं. इस टीम मे नमन धीर को उपकप्तानी सौंपी गई है. ये सभी खिलाड़ी आईपीएल में अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं.