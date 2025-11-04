भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान
Asia Cup: सिलेक्शन कमिटी ने कतर में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए टीम को चुन लिया है.
November 4, 2025
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में दुबई में हुए एशिया कप टूर्नामेंट का 17वां संस्करण अपने नाम किया था और टीम इंडिया 9वीं बार चैंपियन बनी थी. अब फिर से एक बार एशिया कप का आयोजन होने वाला है. इसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. इस टूर्नामेंट के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया गया है.
दरअसल, एशियाई क्रिकेट परिषद ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इस टूर्नामेंट में भारत समेत कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत और पाकिस्तान ए टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है और प्रशंसक इन दोनों टीमों के मैच देख सकते हैं. यह टूर्नामेंट 14 नवंबर से शुरू होगा.
भारतीय टीम का हुआ ऐलान
इसके लिए भारत ने अपनी टीम का आज ऐलान कर दिया है. इंडिया ए की टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 खेल रहे जितेश शर्मा को रहा रखा गया है. उन्हें टीम की कप्तानी भी सौंपी गई है. उनके अलावा टीम में प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी और नेहा वढेरा टीम में बड़ा नाम हैं. इस टीम मे नमन धीर को उपकप्तानी सौंपी गई है. ये सभी खिलाड़ी आईपीएल में अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं.
बीसीसीआई ने एक मीडिया एडवाइजरी जारी कर कहा, 'सीनियर मेन्स सिलेक्शन कमिटी ने कतर में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम चुनी है. यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम का स्क्वाड
प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार वैशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा.
स्टैंड-बाय खिलाड़ी: गुरनूर सिंह बरार, कुमार कुशाग्र, तनुष कोटियन, समीर रिज़वी, शेख रशीद।
इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान ए टीमों के बीच मैच 16 नवंबर को रात 8 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा. इस मैच से पहले इंडिया को अपना पहला मैच 14 नवंबर को यूएई टीम के खिलाफ खेलना है. इस टूर्नामेंट के लिए भारत और पाकिस्तान के अलावा यूएई और ओमान को ग्रुप ए में शामिल किया गया है, जबिक ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग की टीमों को रखा गया है.
राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप भारत ए टीम का कार्यक्रम
- भारत ए बनाम यूएई - 14 नवंबर (शाम 5 बजे)
- भारत ए बनाम पाकिस्तान ए - 16 नवंबर (रात 8 बजे)
- भारत ए बनाम ओमान - 18 नवंबर (रात 8 बजे)