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BCCI ने इंडिया 'A' स्क्वाड का किया ऐलान, पडिक्कल-गायकवाड़ को बनाया कप्तान

इंडिया A और ऑस्ट्रेलिया A के बीच सितंबर और अक्टूबर में दो चार-दिवसीय मैच और तीन वनडे मैचों की सीरीज होने वाली है.

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 3:48 PM IST

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India A squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया 'A' के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए इंडिया 'A' टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें मल्टी-डे मैच के लिए देवदत्त पडिक्कल को कप्तान बनाया गया है. जबकि तीन वनडे मैचों के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है.

इंडिया A की इस होम सीरीज में पहले दो चार-दिवसीय मैच और फिर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. ये सभी पांच मैच पुडुचेरी में खेले जाएंगे, जिनकी शुरुआत 22 सितंबर से होगी.

खास बात ये है कि इंडिया ए के स्क्वाड में सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो IPL 2026 के बाद से जांघ और पैर की चोट के कारण खेल से दूर थे, उन्हें 50 ओवर के मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है, हालांकि उनका चयन फिटनेस पर निर्भर करेगा.

सीरीज की शुरुआत पहले रेड-बॉल मैच से होगी. पहला मैच 22 से 25 सितंबर तक होगा. इसके बाद दूसरा मैच 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा. इसके बाद मुकाबले व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में होंगे, जिसमें तीन वन-डे मैच 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को खेले जाएंगे.

मल्टी-डे मैच के लिए इंडिया A स्क्वाड
देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), अमन मोखाड़े, आयुष पांडे, यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशागरा (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), नचिकेत भूते और विजयकुमार वैशाक (फिटनेस पर निर्भर).

वनडे के लिए इंडिया A का स्क्वाड
रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, कुमार कुशागरा (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (फिटनेस पर निर्भर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह और यश ठाकुर.

ऑस्ट्रेलिया ए का स्क्वाड
कुछ दिन पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इस सीरीज के लिए अपनी ए टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें कई ऐसे खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश के लिए खेल चुके हैं. उसमें पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम कॉन्स्टास, झाई रिचर्डसन, स्पेंसर जॉनसन और मिच ओवेन के नाम शामिल हैं.

चार दिवसीय मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम
ब्रेंडन डॉगेट, जैक एडवर्ड्स, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर, लियाम हैचर, कैंपबेल केलवे, सैम कॉन्स्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओनील, जोश फिलिप, झाई रिचर्डसन, कोरी रोकिचिओली, जेसन संघा, लियाम स्कॉट.

वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम
महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, बेन ड्वार्शियस, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, स्पेंसर जॉनसन, सैम कॉन्स्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लाचलान शॉ.

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