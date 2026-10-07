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अगरकर के जाने के बाद BCCI ने एक दिन में 4 टीमों का किया ऐलान, देखें किस टीम में किस खिलाड़ी को मिली जगह?

मुंबई: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की सिलेक्शन कमेटी ने मंगलवार को चार टीमों का ऐलान किया. पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का 4 अक्टूबर को कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया है. जिसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. जैसे कि टीम इंडिया की टी20 टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज भुनेश्वर कुमार की चार साल बाद वापसी, स्मृति मंधाना को महिला टीम का कप्तान बनाना और इंडिया ए टीम में सीनियर खिलाड़ियों को चुनना शामिल है.

टी20 स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.

बोर्ड ने 6 अक्टूबर को न्यूजीलैंड दौर पर जाने वाली टी20 टीम के लिए 16 सदस्यों वाली टीम और तीन अनौपचारिक टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए टीम का भी ऐलान किया. इसके अलावा महिलाओं की टी20 और वनडे टीम का भी ऐलान किया जो जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलने वाली है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ए स्क्वाड

इसके साथ साथ बोर्ड ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन अनौपचारिक टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए का भी ऐलान किया है. जिसमें चौंकाने वाली बात ये है कि इस स्क्वाड में सीनियर टीम के उपकप्तान केएल राहुल, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और मध्यक्रम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल समेत 11 टेस्ट खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच पहला चार दिवसीय मुकाबला 24 से 28 अक्टूबर तक लिंकन में खेला जाएगा. दूसरा मैच 31 अक्टूबर से तीन नवंबर तक क्राइस्टचर्च में और तीसरा मुकाबला सात से 10 नवंबर तक फिर लिंकन में होगा.

भारत ए टीम में केवल तीन ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है. इनमें घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले स्मरण रविचंद्रन, विदर्भ के बल्लेबाज यश राठौड़ और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी शामिल हैं.

इंडिया A टीम: यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल (कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़ और मुकेश कुमार.

महिला टीम का ऐलान

BCCI ने मंगलवार ही को महिला टी20 और वनडे टीम का भी ऐलान कर दिया है, जो टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगी. इस टीम में स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया गया है. क्योंकि हरमनप्रीत ने एक दिन पहले कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. इसके अलावा शेफाली वर्मा को टी20 टीम का और दीप्ति शर्मा को वनडे टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज रायपुर में 16, 18 और 20 अक्टूबर को खेली जाएगी. इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज वडोदरा में 23, 25 और 28 अक्टूबर को होगी.

महिला टी20 टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, निक्की प्रसाद, हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, ऋचा घोष, जी कमालिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, जिंतिमणि कलिता, मीनू मणि.

महिला वनडे टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, तेजल हसबनिस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, यस्तिका भाटिया, वैष्णवी शर्मा, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, रेणुका ठाकुर.