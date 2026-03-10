ETV Bharat / sports

BCCI ने टीम इंडिया के लिए खोला खजाना, ICC से पांच गुना ज्यादा कैश प्राइस का किया ऐलान

टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया ( AP )

Cash Priez for Team India: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ के कैश प्राइस की घोषणा की है. इस की जानकारी बोर्ड ने अपने एक प्रेस रिलीज में दी है. भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाकर खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और टूर्नामेंट के इतिहास में T20 वर्ल्ड कप बरकरार रखने वाली पहली टीम बन गई. इसके अलावा भारत ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप तीन बार जीतने वाली पहली टीम भी बन गई, जिससे इस फॉर्मेट के इतिहास में सबसे सफल टीमों में उसकी जगह और पक्की हो गई. बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं को एक बार फिर बधाई दी और भविष्य में उनकी सफलता की कामना भी की. ICC का कैश प्राइज कितना था?

बात दें कि आईसीसी की तरफ से भारत को टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर $3.0 मिलियन (₹27.48 Cr) का कैश प्राइज दिया था. जो पिछले एडिशन 2024 के मुकाबले इस बार टोटल प्राइज पूल में 20% की बढ़ोतरी है, 2024 में टीम इंडिया को $2.45 मिलियन (₹22.30 Cr) मिला था. यह नंबर दिखाता है कि इंडिया को ट्रॉफी जीतने पर पिछली बार के मुकाबले 5 करोड़ रूपये ज्यादा मिलेंगे.