BCCI ने वनडे टीम का किया ऐलान, इस स्टार बल्लेबाज को बनाया गया कप्तान
Team India ODI Squad: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है.
Published : November 23, 2025 at 5:49 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 7:08 PM IST
Team India ODI Squad: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर होने वाले कप्तान शुभमन गिल वनडे के स्क्वाड से भी बाहर रखा गया है और उनकी जगह केएल राहुल का टीम का कप्तान बनाया गया है. वो 2022 और 2023 के बीच 12 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं.
उपकप्तान भी बाहर
भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी चोट की वजह से टीम का हिस्सा नहीं होंगे. वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मैच मे फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए थे. हालांकि वह अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम एक और महीने तक ज्यादा मेहनत वाले काम से बचने की सलाह दी है.
तिलक और रुतुराज वापस
इस बीच, भारत ने तिलक वर्मा और रुतुराज गायकवाड़ को ODI टीम में वापस बुलाया है. ये दोनों बल्लेबाज कप्तान गिल और उपकप्तान अय्यर की जगह लेंगे. तिलक इससे पहले चार ODI और रुतुराज छह वनडे मैच खेल चुके हैं. दोनों ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान 50 ओवर के मैच खेले थे.
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia's squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against South Africa announced.— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
More details ▶️https://t.co/0ETGclxAdL#INDvSA pic.twitter.com/3cXnesNiQ5
साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की ODI टीम
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल
साउथ अफ्रीकी ODI टीम
टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जेनसेन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, और प्रेनेलन सुब्रेयन.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का वनडे शेड्यूल
पहला ODI: रविवार, 30 नवंबर (रांची) दोपहर 1:30
दूसरा ODI: बुधवार 3 दिसंबर (रायपुर) दोपहर 1:30
तीसरा ODI: शनिवार 6 दिसंबर (विशाखापट्टनम) दोपहर 1:30