अफगान क्रिकेटरों पर पकिस्तानी हवाई हमले की BCCI और ICC ने की निंदा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट को होगा नुकसान?

Afghan cricketers Killed: शुक्रवार की रात पाकिस्तान के हवाई हमले में अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई थी.

अफगान क्रिकेटरों पर पकिस्तानी हवाई हमले की BCCI और ICC ने की निंदा
अफगान क्रिकेटरों पर पकिस्तानी हवाई हमले की BCCI और ICC ने की निंदा (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 1:12 PM IST

Afghan cricketers Killed: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कई दिनो से बॉर्डर पर झड़प जारी थी. लेकिन शुक्रवार 17 अक्टूबर की रात में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दिया. जिसमें तीन युवा क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत हो गई.

बीसीसीआई ने अफगान क्रिकेटरों की मौत पर शोक व्यक्त किया
इस दुखद घटना के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने अफगान क्रिकेटरों की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया. बोर्ड ने एक्स पर लिखा, बीसीसीआई इस गहरे दुख की घड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी), क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस भयावह और अनुचित हमले की निंदा करता है.'

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि निर्दोष लोगों, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना बेहद दुखद और चिंता का विषय है. बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और उनके दुख और क्षति में शामिल है.

ICC ने भी हवाई हमले की निंदा की
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भी हवाई हमलों में शहीद हुए तीन युवा अफगान क्रिकेटरों, कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून, की दुखद मौत पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है. आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि वह इस हिंसक कृत्य की कड़ी निंदा करता है, जिसने परिवारों, समुदायों और क्रिकेट जगत से तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छीन लिया, जिनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा अपने पसंदीदा खेल को खेलना था.

बता दे कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि ये तीनों क्रिकेटर एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने के बाद पक्तिका लौट रहे थे, तभी एक हमले में उनकी मौत हो गई. इस हमले के बाद अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में अगले महीने होने वाली त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया. जिसमें तीसरी टीम श्रीलंका की थी. ये सीरीज 5 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जानी थी.

पाकिस्तान क्रिकेट को होगा नुकसान?
इस दुखद घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वहां का क्रिकेट बोर्ड 'पीसीबी' इस हवाई हमले में बराबर का शरीक है. चूंकि इनके बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी देश का गृहमंत्री भी है. इसलिए इस हमले का जिम्मेदार मोहसिन नकवी भी है. जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए. लेकिन आईसीसी की तरफ अभी तक पीसीबी के चेयरमैन को किसी तरह का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है.

