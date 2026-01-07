ICC के बाद अब BCB का आया बड़ा बयान, रिक्वेस्ट ठुकराने के दावे को किया खारिज
एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ICC ने भारत के बाहर टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की बांग्लादेश की रिक्वेस्ट ठुकरा दी है.
Published : January 7, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : January 7, 2026 at 1:32 PM IST
हैदराबाद: बांग्लादेश और आईसीसी के बीच भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने को लेकर विवाद अभी तक नहीं सुलझ सका है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ICC ने भारत के बाहर टी 20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को ठुकरा दी है. तो वहीं एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रिक्वेस्ट ठुकराने की बात को खारिज कर दिया है. BCB ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई चेतावनी या अल्टीमेटम नहीं दिया गया है.
BCB ने का बयान
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने पुष्टि की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) यह सुनिश्चित करने के लिए सपोर्ट देगी कि 7 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी बिना किसी रुकावट के हो. इसके अलावा, बोर्ड ने बताया कि ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने के उनके अनुरोध पर जवाब दिया है और साथ ही सभी संबंधित मुद्दों को हल करने और सुरक्षा व्यवस्था के हिस्से के रूप में उनके सुझावों पर विचार करने के लिए BCB के साथ मिलकर काम करने की अपनी तत्परता भी व्यक्त की है.
Bangladesh Cricket Board says ICC willing to work closely with it to address concerns related to participation in T20 World Cup in India.— Press Trust of India (@PTI_News) January 7, 2026
ICC has reiterated commitment to ensure full and uninterrupted participation of Bangladesh in T20 World Cup: BCB.
BCB will continue… pic.twitter.com/oUPRtD95is
BCB ने अपने बयान में कहा, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से जवाब मिला है, जिसमें टीम के मैचों को शिफ्ट करने का अनुरोध भी शामिल है.'
उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान ICC ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम की पूरी और बिना किसी रुकावट के भागीदारी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. ICC ने उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए BCB के साथ मिलकर काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है और आश्वासन दिया है कि बोर्ड के सुझावों का स्वागत किया जाएगा और इवेंट के लिए विस्तृत सुरक्षा योजना के हिस्से के रूप में उन पर उचित विचार किया जाएगा.
इस बीच BCB ने मीडिया के एक हिस्से में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि इस संबंध में बोर्ड को आईसीसी की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है. BCB ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार हैं और ICC से प्राप्त कम्युनिकेशन की प्रकृति या सामग्री को नहीं दर्शाते हैं.
बयान में ये भी कहा गया कि बोर्ड ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम की सुचारू और सफल भागीदारी सुनिश्चित करने वाले एक सौहार्दपूर्ण और व्यावहारिक समाधान पर पहुंचने के लिए ICC और संबंधित इवेंट अधिकारियों के साथ सहयोगात्मक और पेशेवर तरीके से रचनात्मक जुड़ाव जारी रखेगा. इसके साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की सुरक्षा, संरक्षा और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.
बांग्लादेश की रिक्वेस्ट ठुकराने का दावा
बता दें कि पिछले हफ्ते, BCB ने औपचारिक रूप से ICC से अपनी टीम की सुरक्षा को लेकर रिक्वेस्ट की थी कि बांग्लादेश के सभी टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं. जिसके बाद ICC अधिकारियों और BCB अधिकारियों ने मंगलवार को एक वर्चुअल मीटिंग की, और ESPNcricinfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, ICC ने कथित तौर पर कहा है कि बांग्लादेश को अपने मैच खेलने के लिए भारत जाना होगा, नहीं तो उसे कॉम्पिटिशन के पॉइंट्स गंवाने का जोखिम उठाना पड़ेगा.
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच
टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले महीने से भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होने वाले हैं. अब से केवल एक महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश और आईसीसी का विवाद नहीं सुलझ सका है. बांग्लादेश को ग्रुप C में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल के साथ रखा गया है. वो अपने शुरुआती तीन मैच कोलकाता में खेलने वाले हैं. जिसमें 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ, 9 फरवरी को इटली के खिलाफ, और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ. उसके बाद ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ होगा.
विवाद का कारण क्या है?
BCB ने ICC से यह रिक्वेस्ट BCCI के उस निर्देश के बाद की, जिसमें IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा गया था, जिन्हें दिसंबर की नीलामी में 9.2 करोड़ रुपये में साइन किया गया था. वह IPL 2026 की नीलामी में चुने गए एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी थे.