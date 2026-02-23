यौन उत्पीड़न का आरोप, बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर पर लगा बैन
Sexual Harassment Allegations: बांग्लादेश की पूर्व महिला कप्तान जहांआरा आलम ने पूर्व क्रिकेटर मंजूरुल इस्लाम पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.
Published : February 23, 2026 at 4:59 PM IST
ढाका: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर मंजुरुल इस्लाम को क्रिकेट की गतिविधियों में शामिल होने से रोक दिया है. ये फैसला मंजूरूल पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद बोर्ड मीटिंग में लिया गया है. बोर्ड के अनुसार जांच में जहांआरा आलम के चार आरोपों का रिव्यू किया गया. हालांकि, कम सबूतों के कारण दो आरोपों को साबित नहीं किया जा सका, लेकिन बाकी दो में गलत व्यवहार का पहली नजर में सबूत मिला है.
पूर्व महिला कप्तान ने लगाए थे आरोप
बोर्ड ने पाया कि उनका व्यवहार प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था और सुप्रीम कोर्ट की संबंधित गाइडलाइंस के तहत उनका व्यवहार परेशानी की परिभाषा में आता था. बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व महिला कप्तान जहांआरा आलम की मंजूरूल पर 2022 वर्ल्ड कप के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जिसकी जांच के लिए बोर्ड ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी, जिसकी जांच पूरी होने के बाद ये फैसला लिया गया है. मंजूरूल उस समय महिला टीम के सिलेक्टर और मैनेजर थे. उनाक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट 30 जून 2025 को खत्म हुआ.
बोर्ड ने क्या कहा?
बीसीबी ने आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा, 'बोर्ड द्वारा बांग्लादेश महिला नेशनल टीम की पूर्व कप्तान जहाँआरा आलम की शिकायत की जांच के लिए बनाई गई इंडिपेंडेंट जांच कमिटी के नतीजों के आधार पर, बोर्ड ने पूर्व नेशनल क्रिकेटर मंजूरुल इस्लाम पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में सभी तरह के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम या क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों पर बैन लगाने का फैसला किया है.' बोर्ड के बयान में आगे कहा गया, 'BCB कमेटी की सिफारिशों की समीक्षा कर रहा है और रिपोर्ट को देखते हुए जरूरी समझे जाने वाले कोई भी अतिरिक्त कदम उठाएगा.'
इसके अलावा, बोर्ड ने विमेंस बांग्लादेश प्रीमियर लीग के पहले एडिशन के शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी है, जो 4 से 14 अप्रैल 2026 तक ढाका और चटगांव में खेला जाएगा.