ETV Bharat / sports

BBL 15 Final: पर्थ स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को हराकर जीता अपना छठा खिताब

झाई रिचर्डसन और डेविड पायने ने अहम भूमिका निभाई, विपक्षी टीम के मुख्य बल्लेबाजों को आउट किया, जबकि महली बियर्डमैन ने भी विपक्षी बल्लेबाजी यूनिट को ध्वस्त करने में योगदान दिया.

वे बॉलिंग यूनिट के शानदार सामूहिक प्रयास की बदौलत छह विकेट से जीत के साथ BBL 2025/26 के चैंपियन बने. गेंदबाजों के अपना काम करने के बाद, पर्थ ने सिर्फ 17.3 ओवर में 133 रनों का लक्ष्य हासिल कर जीत पक्की की.

BBL 15 Final: पर्थ स्कॉर्चर्स बिग बैश लीग (BBL) की सबसे मजबूत टीम है, और उन्होंने इसे एक बार फिर साबित किया, रविवार 25 जनवरी को एकतरफा फाइनल में सिडनी सिक्सर्स पर जीत के साथ अपना छठा खिताब जीता.

पर्थ स्कॉर्चर्स ने छठा खिताब जीता

पर्थ का अब तक खेले गए टूर्नामेंट के 15 एडिशन में प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने पांच खिताब (2013–14, 2014–15, 2016–17, 2021–22, 2022–23, 2025–26) जीते हैं और चार बार रनरअप रहे है. स्कॉर्चर्स ने लीग स्टेज में भी दबदबा बनाया, 10 मैचों में सात जीत के साथ टॉप पोजीशन पर रहे.

133 रनों का पीछा करना पर्थ के लिए आसान रहा, जिसमें मिशेल मार्श ने 44 रनों की पारी खेलकर टीम को आगे बढ़ाया. फिन एलन ने 36 रनों की पारी खेली जबकि जोश इंग्लिस ने नाबाद 29 रन बनाए. सीन एबॉट ने सिडनी सिक्सर्स के लिए दो विकेट लिए जबकि मिशेल स्टार्क और जैक एडवर्ड्स ने एक-एक विकेट लिया.

सिडनी 132 रनों पर ऑल आउट

मैच में सिडनी स्टीव स्मिथ पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, लेकिन 24 रन पर उनके आउट होने से टीम की पारी लड़खड़ा गई, और छह बल्लेबाजों ने दोहले अंक तक नहीं पहुंच सके. जोश फिलिप और मोइसेस हेनरिक्स ने भी 24-24 रन बनाए, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया. झाई रिचर्डसन और डेविड पायने ने तीन-तीन विकेट लिए. महली बियर्डमैन ने दो विकेट लिए.

पेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया

पेन को तीन विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला, और उन्होंने जीत के बाद अपनी खुशी जाहिर की, और कहा हां, सच कहूं तो अभी किसी भी भावना को बताना मुश्किल है. मैं बहुत खुश हूं, पर्थ के फैंस के लिए बहुत खुश हूं, वे ही थे जो आज रात आए और इस मैच को ऐसा फाइनल बनाया. सच कहूं तो इतने ज्यादा दर्शकों के सामने खेलने में घबराहट होती है. शुरुआत में तो काफी ज्यादा घबराहट होती है, और फिर जब आप कुछ अच्छी गेंदें डालते हैं, तो घबराहट कम हो जाती है.'