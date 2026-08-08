ETV Bharat / sports

चंडीगढ़ की हर्षिता का कमाल, इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में जीते दो गोल्ड मेडल, बढ़ाया देश का मान, मां को दिया सफलता का श्रेय

चंडीगढ़ की हर्षिता ने जॉर्जिया में 2 गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया. साथ ही अपनी मां के संघर्ष को सफलता का श्रेय दिया.

chandigarh WUSHU CHAMPION HARSHITA
चंडीगढ़ की वुशू चैंपियन हर्षिता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 12:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: चंडीगढ़ की बेटी हर्षिता ने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है. जॉर्जिया के बाटूमी शहर में 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक आयोजित बाटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में हर्षिता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए. प्रतियोगिता में 12 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

दो गोल्ड से बढ़ाया देश का मान: अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन हर्षिता ने आत्मविश्वास के साथ अपने मुकाबले खेले और दोनों स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए. उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ चंडीगढ़ और देश का नाम भी गौरवान्वित हुआ है. वुशु चीन की पारंपरिक मार्शल आर्ट है और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है.

chandigarh WUSHU CHAMPION HARSHITA
चंडीगढ़ की हर्षिता ने जॉर्जिया में 2 गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया (ETV Bharat)

मां को दिया सफलता का श्रेय: हर्षिता अपनी इस कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय अपनी मां रीता को देती हैं. हर्षिता ने कहा, “मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मां को देती हूं. उन्होंने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और कभी मेरा हौसला टूटने नहीं दिया. परिवार की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद मां ने मुझे खेल जारी रखने के लिए लगातार प्रेरित किया.

chandigarh WUSHU CHAMPION HARSHITA
बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट 2026 (ETV Bharat)

सुबह की ट्रेनिंग से शुरू हुआ सफर: हर्षिता ने बताया कि, "मैंने रोज सुबह उठकर ट्रेनिंग की. कई बार चोट भी लगी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी. जब भी कोई टूर्नामेंट या गेम्स होते थे, मैं बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थी. जॉर्जिया में दो गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. मेरा अगला लक्ष्य बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत के लिए और पदक जीतना है."

हर प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा: हर्षिता के मुताबिक जब भी कोई टूर्नामेंट या गेम्स आयोजित होते थे, वह उनमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थीं. लगातार प्रतियोगिताओं में खेलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और मुकाबलों का अनुभव भी हासिल हुआ. इसी जज्बे और मेहनत ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया. जॉर्जिया में मिली दोहरी सफलता उनके अब तक के सफर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गई है.

चंडीगढ़ की हर्षिता ने जीते दो गोल्ड (ETV Bharat)

मां हुई गर्वित: हर्षिता की मां रीता ने कहा कि, "मेरी बेटी ने साधारण पारिवारिक परिस्थितियों के बीच अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है. परिवार ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया और खेल के प्रति उसके समर्पण का सम्मान किया. हर्षिता ने अनुशासन और लगातार अभ्यास को अपनी सफलता का आधार बनाया.हर्षिता ने बहुत मेहनत की है. हमने अपनी तरफ से हमेशा उसका हौसला बढ़ाया और उसे खेल के लिए पूरा सहयोग दिया. साधारण परिवार से होने के बावजूद उसने कभी परिस्थितियों को अपनी राह में बाधा नहीं बनने दिया. वह सुबह से ही ट्रेनिंग के लिए निकल जाती थी और लगातार मेहनत करती थी. जॉर्जिया से दो गोल्ड मेडल जीतकर लौटना हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है."

बहन और पड़ोसियों ने भी बढ़ाया हौसला: वहीं, हर्षिता की बहन साक्षी और पड़ोसियों ने भी उसकी उपलब्धि पर खुशी जताई. हर्षिता की बहन साक्षी ने कहा कि, "हर्षिता बचपन से ही खेलों को लेकर काफी जुनूनी रही है. वह किसी भी प्रतियोगिता को हल्के में नहीं लेती थी और जीत के लिए पूरी मेहनत करती थी. कई बार मुश्किलें और चोट सामने आईं, लेकिन उसने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा. जॉर्जिया में दो गोल्ड मेडल जीतना उसकी मेहनत का परिणाम है. हमें अपनी बहन पर बहुत गर्व है." वहीं, हर्षिता के पड़ोसी ने कहा कि, "हमने हर्षिता को लंबे समय से मेहनत करते हुए देखा है. वह हमेशा अपने खेल और ट्रेनिंग को लेकर गंभीर रहती थी. सीमित सुविधाओं और साधारण पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद उसने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया. जॉर्जिया में दो स्वर्ण पदक जीतकर उसने न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे चंडीगढ़ का नाम रोशन किया है. उसकी सफलता दूसरी बेटियों के लिए भी प्रेरणा है."

हर्षिता का लक्ष्य: हर्षिता का कहना है कि जॉर्जिया में मिली सफलता उनके लिए मंजिल नहीं, बल्कि नई शुरुआत है. उनका लक्ष्य आने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी भारत के लिए पदक जीतना है. वह चाहती हैं कि उनकी कहानी दूसरी बेटियों को भी खेलों में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करे.

ये भी पढ़ें:घर पहुंचने पर बोले बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल- '16 साल की मेहनत रंग लाई, एशियन और ओलंपिक में बदलूंगा पदक का रंग'

ये भी पढ़ें:मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया बोली- 'CWG में आसान नहीं था 'गोल्ड' तक का सफर, इंफेक्शन के चलते दो किलो वजन हो गया था कम'

TAGGED:

BATUMI OPEN INTERNATIONAL WUSHU
INTERNATIONAL WUSHU CHAMPIONSHIP
WUSHU HARSHITA GOLD MEDALS
INDIAN WUSHU PLAYER HARSHITA
CHANDIGARH WUSHU CHAMPION HARSHITA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.