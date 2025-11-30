कौन हैं एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट
Published : November 30, 2025 at 4:47 PM IST
हैदराबाद: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज का इतिहास काफी पुराना है. एशेज की शुरुआत 1882 में इन दोनों देशों के बीच हुई थी. एशेज सीरीज पिछले 137 वर्षों से टेस्ट फॉर्मेट के रूप में दोनों देशों के बीच खेली जा रही है. अब तक कुल 71 एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 34 बार और इंग्लैंड ने 32 बार एशेज सीरीज पर कब्जा किया है, जबकि इन दोनों टीमों के बीच 5 बार एशेज सीरीज ड्रॉ हुईं हैं.
वर्तमान में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज खेली जा रही है. 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है. अब एशेज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाएगा. उससे पहले आज हम आपको एशेज सीरीज के इतिहास से जुड़े एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे.
आज हम आपको एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं. इस लिस्ट में सिडनी एडवर्ड ग्रेगरी, ग्लेन मैकग्रा, शेन वार्न, डैरेन गफ और डिक लिली जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. जो सबसे ज्यादा बार डक पर पवेलियन लौटे हैं, आइए जानते हैं कौन कितनी बार डक (0) पर आउट हुआ है.
1 - सिडनी एडवर्ड ग्रेगरी : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर सिडनी एडवर्ड ग्रेगरी एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी है. वो 1980 से लेकर 1912 के दौरान 11 बार डक पर आउट हुए हैं. उनके नाम 52 एशेज मैचों में 4 शतक और 8 अर्धशतकों के 2193 रन दर्ज हैं.
2 - ग्लेन मैकग्रा : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों में लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 1994 से लेकर 2007 तक ग्लेन 10 बार डक पर आउट हो चुके हैं.
3 - शेन वार्न : ऑस्ट्रेलिया के महान और दिवंगत लेग स्पिनर शेन वार्न भी एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर पवेलियन लौटने वालों में शामिल हैं. शेन वार्न 1993 से लेकर 2007 तक एशेज में कुल 10 बार डक पर पवेलियन लौटे हैं.
4 - डैरेन गफ : इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डैरेन गफ एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वालों में चौथे स्थान पर बने हुए हैं. गफ 1994 से लेकर 2001 तक कुल 9 बार डक पर पवेलियन लौटे हैं. 17 मैचों में 1 अर्धशतक के साथ उनके नाम 240 रन दर्ज हैं.
5 - डिक लिली : इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज डिक लिली एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों में शुमार है. लिली 1896 से लेकर 1909 तक कुल 9 बार डक पर आउट हुए हैं. उन्होंने 4 अर्धशतकों की मदद से 32 मैचों में 801 रन बनाए हैं.