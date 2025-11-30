ETV Bharat / sports

कौन हैं एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट

AP ( Etv Bharat )

हैदराबाद: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज का इतिहास काफी पुराना है. एशेज की शुरुआत 1882 में इन दोनों देशों के बीच हुई थी. एशेज सीरीज पिछले 137 वर्षों से टेस्ट फॉर्मेट के रूप में दोनों देशों के बीच खेली जा रही है. अब तक कुल 71 एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 34 बार और इंग्लैंड ने 32 बार एशेज सीरीज पर कब्जा किया है, जबकि इन दोनों टीमों के बीच 5 बार एशेज सीरीज ड्रॉ हुईं हैं. वर्तमान में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज खेली जा रही है. 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है. अब एशेज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाएगा. उससे पहले आज हम आपको एशेज सीरीज के इतिहास से जुड़े एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. बेन स्टोक्स और मिचेल स्टार्क (AP) आज हम आपको एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं. इस लिस्ट में सिडनी एडवर्ड ग्रेगरी, ग्लेन मैकग्रा, शेन वार्न, डैरेन गफ और डिक लिली जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. जो सबसे ज्यादा बार डक पर पवेलियन लौटे हैं, आइए जानते हैं कौन कितनी बार डक (0) पर आउट हुआ है.