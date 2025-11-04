ETV Bharat / sports

महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में किसने लगाईं सबसे ज्यादा सेंचुरी, 2 भारतीय खिलाड़ी भी लिस्ट में शामिल

भारत बनाम इंग्लैंड ( IANS )

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास काफी पुराना है. महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी. 2025 वर्ल्ड कप के साथ इसके 13 संस्करण खेले जा चुके हैं. इस दौरान कई ऐसी महिला खिलाड़ी सामने आईं, जिन्होंने अपने बल्ले से रनों का अंबार लगाया है. लेकिन आज हम आपको उन महिला क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. नैट साइवर-ब्रंट ने शीर्ष पर बनाया कब्जा

इंग्लैंड क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान और जानी मानी स्टार ऑलराउंडर नैट साइवर-ब्रंट महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लागने वाली महिला खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक वर्ल्ड कप में कुल 5 शतक लगाए हैं. नैट साइवर-ब्रंट ने पहला वर्ल्ड कप 2017 में खेला था, जिसमें उन्होंने 2 शतक लगाए थे. इसके बाद उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाए. उनके बल्ले से एक शतक 2025 वर्ल्ड कप में आया है. उनके नाम वर्ल्ड कप में 1067 रन दर्ज हैं. नैट साइवर-ब्रंट (IANS)