महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में किसने लगाईं सबसे ज्यादा सेंचुरी, 2 भारतीय खिलाड़ी भी लिस्ट में शामिल

हम आपको महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक शतक बनाने वाली बैटर्स के बारे में बताने वाले हैं. जिसमें दो भारतीय शामिल हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड
भारत बनाम इंग्लैंड (IANS)
Published : November 4, 2025 at 11:55 AM IST

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास काफी पुराना है. महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी. 2025 वर्ल्ड कप के साथ इसके 13 संस्करण खेले जा चुके हैं. इस दौरान कई ऐसी महिला खिलाड़ी सामने आईं, जिन्होंने अपने बल्ले से रनों का अंबार लगाया है. लेकिन आज हम आपको उन महिला क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं.

नैट साइवर-ब्रंट ने शीर्ष पर बनाया कब्जा
इंग्लैंड क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान और जानी मानी स्टार ऑलराउंडर नैट साइवर-ब्रंट महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लागने वाली महिला खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक वर्ल्ड कप में कुल 5 शतक लगाए हैं. नैट साइवर-ब्रंट ने पहला वर्ल्ड कप 2017 में खेला था, जिसमें उन्होंने 2 शतक लगाए थे. इसके बाद उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाए. उनके बल्ले से एक शतक 2025 वर्ल्ड कप में आया है. उनके नाम वर्ल्ड कप में 1067 रन दर्ज हैं.

नैट साइवर-ब्रंट
नैट साइवर-ब्रंट (IANS)

ये 4 खिलाड़ी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर मौजूद
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान कप्तान एलिसा हीली, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं. इन चारों महिला खिलाड़ियों ने 4-4 शतक लगाए हैं.

एलिसा हीली
एलिसा हीली (IANS)

स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर का भी जलवा
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर बनी हुईं हैं. इन दोनों स्टार भारतीय खिलाड़ियों के नाम 3-3 शतक दर्ज हैं. हरमन ने 2009 से लेकर 2022 तक 3 शतक लगाए हैं. जबकि मंधाना ने 2017 से लेकर 2025 तक 3 शतक लगाए हैं. स्मृति के नाम वनडे वर्ल्ड कप में कुल 993 रन दर्ज हैं, जबकि हरमनप्रीत के नाम 1136 रन दर्ज हैं.

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना
हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना (IANS)

वनडे महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाली खिलाड़ियों की सूची

खिलाड़ीवर्ल्ड कप संस्करणशतकरन
नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)2017-202551067
एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)2017-20254906
चार्लेट एडवर्ड्स (इंग्लैंड)1997-201341231
सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)2009-202541219
जेनेट ब्रिटिन (इंग्लैंड)1982-199741299
क्लेयर टेलर (इंग्लैंड)2000-20093856
मैग लेनिंग (ऑस्ट्रेलिया)2013-20223948
करेन रोल्टन (ऑस्ट्रेलिया)1997-20093974
स्मृति मंधाा (भारत)2017-20253993
सोफी डिवायन (न्यूजीलैंड)2009-20253958
हरमनप्रीत कौर (भारत)2009-202531136
ये खबर भी पढ़ें : इन महिला खिलाड़ी ने लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच, जानिए किसके नाम दर्ज हुआ हाईएस्ट स्कोर

