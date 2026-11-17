सचिन तेंदुलकर के 25 बल्लों की नुमाइश, मास्टर ब्लास्टर ने कहा- 'ये बल्ले मेरे हाथों का ही एक हिस्सा थे'
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम में 'बैटोग्राफी' नाम का एक खास सेक्शन का अनावरण किया.
Published : November 17, 2026 at 12:21 PM IST
मुंबई: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने सोमवार को MCA शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम में 'बैटोग्राफी' (Batography) नाम का एक खास सेक्शन का अनावरण कर दिया. जिसमें भारत के महान बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर के करियर के अलग-अलग दौर के 25 बल्लों की नुमाइश की गई है. इनमें वह पहला बल्ला भी शामिल है जो उनकी बड़ी बहन सविता ने उन्हें उपहार में दिया था. इसके अलावा वह बल्ला भी यहां रखा गया है, जिससे उन्होंने 2012 में अपना 100वां इंटरनेशनल शतक बनाया था.
बैटोग्राफी नाम का ये खास सेक्शन 1978 से 2013 तक सचिन के शानदार क्रिकेट सफर को दर्शाते हैं. इसके अलावा इस सेक्शन में सचिन के निजी कलेक्शन से कुछ खास हेडगियर (टोपी/हेलमेट) और कपड़े भी रखे गए हैं. 16 नवंबर को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर और MCA के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने मिलकर ‘बैटोग्राफी’ का अनावरण किया.
सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा?
इस मौके पर अपने परिवार के साथ मौजूद सचिन तेंदुलकर ने कहा, '24 सालों तक मेरी जिंदगी 22 गज की पिच के इर्द-गिर्द घूमती रही, और इस पूरे सफर में मेरे बल्ले हमेशा मेरे साथ रहे. मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे ये मेरे हाथों का ही एक हिस्सा हों. हर बल्ला मुझे किसी खास दौर, ड्रेसिंग रूम, पिच या दर्शकों के शोर की याद दिलाता है.'
उन्होंने आगे कहा, '1978 में जब मैंने अपना पहला बल्ला उठाया, जो मेरी बहन कश्मीर से लाई थी, तब से लेकर वानखेड़े में अपनी आखिरी अंतरराष्ट्रीय पारी के लिए चुने गए बल्ले तक, इस सफर में ऐसी कई यादें जुड़ी हैं जिन्हें मैं उन सभी लोगों के साथ साझा करता हूं, जो उस समय मेरे साथ थे. यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि MCA और अध्यक्ष श्री अजिंक्य नाइक के प्रयासों से, ये सभी बल्ले एक बार फिर वानखेड़े में एक साथ आ गए हैं, वही जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था.'
A tribute to the Master Blaster! 🏏 MCA unveiled a special section dedicated to Sachin Tendulkar at the MCA Sharad Pawar Cricket Museum, featuring ‘Batography’ — 25 bats celebrating his iconic journey. #MCA #Mumbai #Cricket #MCAMuseum https://t.co/zJm80tJDbI— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) November 16, 2026
MCA के अध्यक्ष ने क्या कहा?
वहीं MCA के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा, 'आज हमने जो पेश किया है, वह एक महान खिलाड़ी को दिया गया एक सम्मान है. सचिन तेंदुलकर ने इस शहर और पूरे देश को एक ऐसी विरासत दी है, जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा. यह नया सेक्शन हर वर्ग के लोगों को यहां आने और एक महान खिलाड़ी की 'बैटोग्राफी' से प्रेरित होने का एक और मौका देता है.'
A rare glimpse into cricket history! 🏏 Explore iconic memorabilia from the Lord’s Museum at the MCA Sharad Pawar Cricket Museum, along with Sachin Tendulkar’s newly unveiled ‘Batography’ section. ⏳ Tomorrow is your last chance! 🎟️ Tickets: Link in bio. #MCA #Mumbai #Cricket https://t.co/NQYSMlebsV— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) November 16, 2026
MCA शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम
बता दें कि MCA शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम में 20 से अधिक सेक्शन हैं, जो मुंबई और भारतीय क्रिकेट के अलग-अलग दौर और हस्तियों को समर्पित हैं. यहां मौजूद संग्रह में खेल से जुड़ी यादगार चीजें भी शामिल हैं - जैसे बल्ले, गेंद, जर्सी, ब्लेजर, दस्ताने, स्टंप और तस्वीरें. ये चीजें खेल के कुछ सबसे मशहूर खिलाड़ियों और कई मामलों में उनके परिवारों द्वारा दी गई हैं. म्यूजियम में इंटरैक्टिव स्पेस भी हैं, जिनमें एक क्विज रूम और एक ऑडियो-विज़ुअल रूम शामिल है.