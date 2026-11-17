ETV Bharat / sports

सचिन तेंदुलकर के 25 बल्लों की नुमाइश, मास्टर ब्लास्टर ने कहा- 'ये बल्ले मेरे हाथों का ही एक हिस्सा थे'

MCA म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर के 25 बल्लों की नुमाइश ( IANS )

मुंबई: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने सोमवार को MCA शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम में 'बैटोग्राफी' (Batography) नाम का एक खास सेक्शन का अनावरण कर दिया. जिसमें भारत के महान बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर के करियर के अलग-अलग दौर के 25 बल्लों की नुमाइश की गई है. इनमें वह पहला बल्ला भी शामिल है जो उनकी बड़ी बहन सविता ने उन्हें उपहार में दिया था. इसके अलावा वह बल्ला भी यहां रखा गया है, जिससे उन्होंने 2012 में अपना 100वां इंटरनेशनल शतक बनाया था.

बैटोग्राफी नाम का ये खास सेक्शन 1978 से 2013 तक सचिन के शानदार क्रिकेट सफर को दर्शाते हैं. इसके अलावा इस सेक्शन में सचिन के निजी कलेक्शन से कुछ खास हेडगियर (टोपी/हेलमेट) और कपड़े भी रखे गए हैं. 16 नवंबर को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर और MCA के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने मिलकर ‘बैटोग्राफी’ का अनावरण किया.

MCA म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर के 25 बल्लों की नुमाइश (IANS) सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा?

इस मौके पर अपने परिवार के साथ मौजूद सचिन तेंदुलकर ने कहा, '24 सालों तक मेरी जिंदगी 22 गज की पिच के इर्द-गिर्द घूमती रही, और इस पूरे सफर में मेरे बल्ले हमेशा मेरे साथ रहे. मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे ये मेरे हाथों का ही एक हिस्सा हों. हर बल्ला मुझे किसी खास दौर, ड्रेसिंग रूम, पिच या दर्शकों के शोर की याद दिलाता है.' सचिन तेंदुलकर का परिवार (IANS)