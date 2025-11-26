हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, प्रशासन पर उठे सवाल
Basketball Player Death In Rohtak: हरियाणा के रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई. प्रैक्टिस के दौरान पोल खिलाड़ी पर ही गिर गया.
Published : November 26, 2025 at 9:59 AM IST
रोहतक: लाखन माजरा गांव में खेल के मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे एक 16 वर्षीय खिलाड़ी हार्दिक की दर्दनाक मौत हो गई. युवक बास्केटबॉल के पोल पर लटककर व्यायाम कर रहे थे. इस दौरान बास्केटबॉल का पोल टूटकर युवक की छाती पर गिर गया. मैदान में प्रैक्टिस कर रहे अन्य खिलाड़ियों ने देखा, तो उन्होंने तुरंत दौड़कर उसे उठा लिया, लेकिन पोल में वजन ज्यादा होने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत: ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि खिलाड़ी हार्दिक ग्राउंड पर अभ्यास के दौरान काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं. खुद को वार्म अप करने के लिए वो बास्केटबॉल के पोल पर लटक रहे थे. पहली बार जब हार्दिक पोल पर लटकते हैं, तो पोल नहीं टूटता. जब दूसरी बार हार्दिक पोल पर लटके, तो पोल पूरी तरह खिलाड़ी के ऊपर ही गिर गया. जिससे उनकी मौत हो गई.
नेशनल टीम में हो चुका था चयन: ग्रामीणों ने बताया कि हार्दिक बास्केटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी थे. इंडिया की टीम में उनका चयन हो चुका था. इंडिया टीम के कैंप से वो वापस लौटे थे. अब खेलों की तैयारी में जुटे थे. उनका एक छोटा भाई है, वो भी बास्केटबॉल का बढ़िया खिलाड़ी है. ग्रामीणों ने खेल विभाग पर भी नाराजगी जाहिर की. ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय पर यहां मेंटेनेंस का काम होता, तो ऐसा हादसा नहीं होता.
स्पोर्ट्स क्लब के बास्केटबॉल ग्राउंड पर हुआ हादसा: लाखन माजरा गांव की शामलाती जमीन में गांव के युवा स्पोर्ट्स क्लब ने बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ है. खिलाड़ी कई साल से यहां पर अभ्यास करते हैं. इस ग्राउंड पर खेलकर कई खिलाड़ी गांव का नाम रोशन कर चुके हैं. हार्दिक के पिता संदीप राठी ने भी अपने दोनों बेटों को बास्केटबॉल की प्रेक्टिस के लिए यहां कोच के पास छोड़ रखा था. पिता को उम्मीद थी कि उनका बड़ा बेटा जल्द ही देश के लिए मेडल जीतकर लाएगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: बास्केटबॉल के पोल पर रोजाना खिलाड़ी लटक कर प्रैक्टिस करते हैं. मंगलवार सुबह कई अन्य खिलाड़ी भी पोल पर लटके थे, लेकिन हार्दिक के साथ ये हादसा हो गया. लाखन माजरा थाना के एसएचओ समरजीत सिंह ने बताया कि "बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते समय पोल गिरने से युवक की मौत हो गई. सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया. पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले कर जांच शुरू कर दी है."
झज्जर में भी पोल गिरने से बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत: ऐसा ही हादसा हरियाणा के झज्जर जिले से सामने आया. झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार स्टेडियम में रविवार को खिलाड़ी अमन पर बास्केटबॉल का पोल गिर गया. जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गए. सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इन घटनाओं के बाद से खेल प्रशासन सवालों के घेरे में है कि क्यों वक्त पर स्टेडियम का मेंटेनेंस नहीं किया जाता?
