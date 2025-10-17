ETV Bharat / sports

पश्चिमी सिंहभूम की बसंती कुमारी का भारतीय टीम में चयन, SAAF में 10,000 मीटर में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व

रांचीः 4th SAAF Senior Athletics Championships के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुमारडुंगी की अंतरराष्ट्रीय एथलीट बसंती कुमारी का चयन भारतीय टीम में किया गया है. वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

बसंती कुमारी का चयन उनके हालिया शानदार प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. उन्होंने इस वर्ष कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया. उनकी लगन, मेहनत और निरंतर अभ्यास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.

इस उपलब्धि पर झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल विभाग के सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड एथलेटिक्स संघ की प्लानिंग कमिटी के चेयरमैन डॉ. मधुकांत पाठक, संघ के अध्यक्ष सी. डी. सिंह, सचिव एस. के. पांडे, जिला खेल पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम प्रभाकर वर्मा, एथलेटिक्स प्रशिक्षक अजय नायक एवं सिकंदर महतो सहित संघ के अन्य पदाधिकारियों ने बसंती कुमारी एवं राज्य के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है.

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बसंती कुमारी SAAF एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगी. यह चयन झारखंड के लिए गर्व की बात है और यह राज्य के उभरते एथलीटों के लिए प्रेरणास्रोत साबित होगा.