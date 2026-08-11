बसंत ने अमेरिका में रचा इतिहास तो खूशी से झूम उठा परिवार, मां बोली- उसके पसंद का खीर-हलवा बनाऊंगी
विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में अनूपगढ़ के बसंत कुमार की कामयाबी पूरे परिवार के संघर्ष की दास्तां है.
Published : August 11, 2026 at 5:26 PM IST
श्रीगंगानगर : गांव के सरकारी स्कूल के मैदान से शुरू हुआ एक सपना अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय खेल मंच तक पहुंचा और 19 वर्षीय बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची छलांग लगाकर इतिहास रच दिया. बीते दिनों अमेरिका के ओरेगन स्थित यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप की पुरुष हाई जंप स्पर्धा में अनूपगढ़ के गांव 12 एबी निवासी बसंत ने 2.21 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता. इस उपलब्धि के साथ वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के किसी भी आयु वर्ग की हाई जंप स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं. जीत की खबर रविवार सुबह भारतीय समयानुसार करीब 7 बजे परिजनों तक पहुंची तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई. इस मौके पर ईटीवी भारत ने उनके परिजनों से बातचीत की.
फाइनल में एक-एक छलांग के साथ बढ़ता गया रोमांच : बसंत का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. उन्होंने शुरुआत से ही आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया. 2.06 मीटर की ऊंचाई उन्होंने पहले प्रयास में पार की. इसके बाद 2.12 मीटर पर दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की. 2.17 मीटर की ऊंचाई भी उन्होंने पहले ही प्रयास में पार कर ली. इसके बाद 2.21 मीटर की ऊंचाई सामने थी. बसंत ने दूसरे प्रयास में इसे पार कर अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी कर ली और पदक की स्थिति मजबूत कर ली.
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फाइनल में शीर्ष तीन खिलाड़ियों ने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन कोई भी 2.24 मीटर पार नहीं कर सका. इसके बाद पदक का फैसला असफल प्रयासों की संख्या के आधार पर हुआ. अल्जीरिया के युनेस अयाची ने 2.21 मीटर पहले प्रयास में पार किया और स्वर्ण पदक जीता. बसंत ने यही ऊंचाई दूसरे प्रयास में पार की, जिसके कारण उन्हें रजत मिला. ग्रेट ब्रिटेन के ओटिस पूल ने तीसरे प्रयास में 2.21 मीटर पार कर कांस्य पदक हासिल किया.
एक ही सीजन में 10 सेंटीमीटर का सुधार : बसंत की इस उपलब्धि की खास बात यह भी है कि उन्होंने एक ही सत्र में अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन में 10 सेंटीमीटर का सुधार किया है. उनका पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2.11 मीटर था, जिसे उन्होंने बढ़ाकर 2.21 मीटर तक पहुंचा दिया. बसंत ने वर्ष 2026 में लगातार शानदार प्रदर्शन किया. 30 मई 2026 को हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 2.20 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता था.
इससे पहले अप्रैल 2026 में बेंगलुरु के तुमकुर में आयोजित अंडर-20 एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप में भी बसंत ने स्वर्ण पदक हासिल किया था. इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन भारतीय टीम के लिए हुआ और उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया. अंडर-20 वर्ग में अब तक बसंत के नाम आठ स्वर्ण पदक दर्ज हैं. एशियाई मंच पर स्वर्ण जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी और बसंत ने रजत पदक के साथ इस उम्मीद को पूरा कर दिया.
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सरकारी स्कूल से शुरू हुआ अमेरिका तक का सफर : बसंत की खेल यात्रा किसी बड़े खेल संस्थान या महंगे प्रशिक्षण केंद्र से शुरू नहीं हुई. उन्होंने पहली से 11वीं कक्षा तक गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की. इसी दौरान हाई जंप में रुचि विकसित हुई. स्कूल के शारीरिक शिक्षक इकबाल सिंह ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और शुरुआती प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. 11वीं के बाद बसंत ने श्रीगंगानगर के खालसा स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की. साल 2023 में उन्होंने श्रीगंगानगर में करीब छह महीने तक विशेष प्रशिक्षण लिया. इसके बाद साल 2024 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI के बेंगलुरु केंद्र के लिए चयन परीक्षा दी और चयनित होने के बाद उनकी खेल यात्रा को नई दिशा मिली. बसंत को हाई जंप राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी सहाना कुमारी का मार्गदर्शन भी मिला.
बेटे के खेल सपने के लिए परिवार ने लिया कर्ज : बसंत की सफलता के पीछे उनके परिवार का संघर्ष भी बड़ी कहानी है. उनके पिता गंगाराम मेघवाल पेशे से वाहन चालक हैं, जबकि मां रोशनी देवी गृहणी होने के साथ पशुपालन का काम करती हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति आसान नहीं थी, लेकिन बेटे के खेल सपने को पूरा करने के लिए परिवार ने हर संभव प्रयास किया. पिता गंगाराम के अनुसार बसंत की खेल तैयारियों के लिए रिश्तेदारों और परिचितों से कर्ज तक लेना पड़ा. परिवार को भरोसा था कि बेटे की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी. अगस्त 2025 में बसंत का भारतीय नौसेना में चयन हुआ. इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और पुराने कर्ज को चुकाने का रास्ता भी खुला. तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े बसंत ने परिवार के इसी संघर्ष को अब अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि में बदल दिया है.
मां ने कहा- बेटा आएगा तो खीर और हलवा बनाऊंगी : बसंत की ऐतिहासिक जीत के बाद उनकी मां रोशनी देवी खुशी से फूली नहीं समा रही हैं. बेटे के घर लौटने का उन्हें बेसब्री से इंतजार है. उनका कहना है कि लंबे समय बाद जब बेटा घर आएगा तो उसकी पसंद का खाना बनाया जाएगा. रोशनी देवी ने बताया कि उनके बेटे को खाने का शौक है और उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए वह खास तौर पर खीर और हलवा बनाएंगी. बेटे की जीत के बाद परिवार में जश्न का माहौल है और अब सभी को उसके घर लौटने का इंतजार है.
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पिता बोले- अब ओलंपिक में पदक की उम्मीद : बसंत के पिता गंगाराम मेघवाल ने बेटे की जीत पर गर्व जताते हुए कहा कि यह खुशी सिर्फ उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की है. उनका कहना है कि विश्व चैंपियनशिप में पहली बार भारत के किसी खिलाड़ी ने हाई जंप में पदक हासिल किया है. गंगाराम को अपने बेटे पर इसलिए भी गर्व है क्योंकि वह लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहा है और हर साल अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर कर रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि बसंत इसी तरह दिन-ब-दिन बेहतर प्रदर्शन करेगा और भविष्य में ओलंपिक में भी देश के लिए पदक हासिल करेगा.
मोबाइल पर मुकाबला देख रहा था भाई : बसंत के छोटे भाई जसवंत मेघवाल ने बताया कि उन्हें अपने बड़े भाई की उपलब्धि पर बेहद खुशी है. मुकाबले वाले दिन बसंत ने उन्हें मोबाइल पर लाइव मुकाबला देखने का लिंक भेजा था. सुबह 5 बजे से वह लगातार अपने मोबाइल पर बड़े भाई के खेल से जुड़े अपडेट देख रहे थे. इसी दौरान बसंत का फोन आया और उसने बताया कि वह दूसरे स्थान पर रहा है और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है. जसवंत का कहना है कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका भाई इसी तरह देश और गांव का नाम आगे बढ़ाता रहे.
ताऊजी बोले- पूरे देश को बसंत पर गर्व : बसंत के ताऊजी चतरा राम मेघवाल ने कहा कि उन्हें अपने भतीजे की इस जीत पर बेहद गर्व है. उन्होंने कहा कि बसंत की सफलता केवल परिवार या अनूपगढ़ की उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. बसंत की इस उपलब्धि से ज्यादा खुशी परिवार के लिए और कुछ नहीं हो सकती. उन्होंने ईश्वर से कामना की कि देश के हर परिवार का बेटा इसी तरह अपने परिवार और देश का नाम रोशन करे.
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सरपंच बोले- यह सिर्फ 2.21 मीटर की छलांग नहीं : गांव की सरपंच प्रशासक वासुदेव मेघवाल ने बसंत की उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि अब उन्हें गर्व है कि वे उस गांव के निवासी हैं, जहां से बसंत ने निकलकर विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई. वासुदेव के अनुसार बसंत की यह उपलब्धि केवल 2.21 मीटर की ऊंचाई नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, मेहनत और विश्वास की उस ऊंचाई का प्रतीक है, जो गांव के सरकारी स्कूल के मैदान से शुरू होकर अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय खेल मंच तक पहुंची है. उन्होंने बताया कि बसंत की तैयारी को लेकर उन्हें पहले से भरोसा था कि वह विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतकर लौटेगा.
अमेरिका के ओरेगन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2026 में हाई जंप स्पर्धा (पुरुष वर्ग) में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ी बसंत कुमार मेघवाल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 9, 2026
आपकी यह उपलब्धि आपके कठिन परिश्रम, अनुशासन और… pic.twitter.com/GZbrs1nloI
गांव में जश्न, युवाओं के लिए बना प्रेरणा : बसंत की ऐतिहासिक उपलब्धि की खबर जैसे ही गांव पहुंची, खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का अवसर बताया. गांव के सरकारी स्कूल से खेल का सफर शुरू करने वाले बसंत की कहानी उन युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं. बसंत ने साबित किया है कि बड़े खेल संस्थान और सुविधाएं महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन प्रतिभा, मेहनत, परिवार का सहयोग और सही मार्गदर्शन मिले तो छोटे गांव से निकलकर भी विश्व मंच पर इतिहास रचा जा सकता है.
अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के बसंत कुमार मेघवाल नेपुरुषों की हाई जंप मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतकर चैंपियनशिप में भारत को दूसरा मेडल दिलाया। बसंत #श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले है। #Basant #HighJump #Silver #WorldU20 #Oregon26 #IndianAthletics #TeamIndia pic.twitter.com/OalrpETmm5— AKASHVANI NEWS RAJASTHAN (@airnews_jaipur) August 10, 2026