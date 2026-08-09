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U20 World Athletics Championships : अनूपगढ़ के बसंत की अमेरिका में SILVER JUMP, जानिए गांव से अमेरिका तक का सफर

अमेरिका में तिरंगे के साथ रजत पदक वितेता बसंत मेघवाल ( ETV Bharat Anupgarh )