U20 World Athletics Championships : अनूपगढ़ के बसंत की अमेरिका में SILVER JUMP, जानिए गांव से अमेरिका तक का सफर
अनूपगढ़ के गांव 12 एबी से निकले बसंत का सरकारी स्कूल के मैदान से शुरू सफर अब बढ़ा रहा विश्व मंच पर तिरंगे की शान.
Published : August 9, 2026 at 8:02 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 9:01 PM IST
अनूपगढ़/जयपुर: अमेरिका के ओरेगॉन स्थित यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के एथलीट ने इतिहास रच दिया. अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव 12 एबी निवासी 19 वर्षीय बसंत कुमार मेघवाल ने ऐसी ऊंचाई छुई कि राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन हो गया. पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में बसंत ने 2.21 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता. बसंत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के किसी भी आयु वर्ग में हाई जंप में पदक विजेता पहले भारतीय खिलाड़ी हो गए. बसंत की उपलब्धि पर क्षेत्र एवं परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई.
पिता गंगाराम मेघवाल के अनुसार, रविवार सुबह बसंत ने सिल्वर मेडल जीता. उसने 2.06 मीटर की ऊंचाई पहले प्रयास में पार करने के बाद 2.12 मीटर पर दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की. इसके बाद 2.17 मीटर की ऊंचाई भी पहले प्रयास में पार कर ली. 2.21 मीटर पर बसंत ने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल करते हुए अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की. बसंत की ऐतिहासिक उपलब्धि की खबर पहुंचते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. पूर्व सरपंच एवं पंचायत प्रशासक वासुदेव मेघवाल ने इसे क्षेत्र के लिए गौरव का लम्हा बताया. वे बोले- बसंत की 2.21 मीटर की छलांग उसके संघर्ष, मेहनत और विश्वास की जीत है.
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काउंटबैक से तय हुआ पदक: फाइनल में शीर्ष तीन खिलाड़ियों ने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन कोई भी 2.24 मीटर पार नहीं कर सका. पदक का फैसला कम असफल प्रयासों के आधार पर हुआ. अल्जीरिया के युनेस अयाची ने 2.21 मीटर पहले प्रयास में पार किया और स्वर्ण जीता. बसंत ने यह ऊंचाई दूसरे प्रयास में पार की तो रजत पदक मिला. ब्रिटेन के ओटिस पूल को तीसरे प्रयास में 2.21 मीटर पार करने पर कांस्य पदक मिला. बसंत ने एक ही सत्र में व्यक्तिगत प्रदर्शन में 10 सेमी का सुधार किया. उनका पिछला निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2.11 मीटर था.
अब तक आठ स्वर्ण: बसंत ने इससे पहले 30 मई 2026 को हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स में 2.20 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता था. अप्रैल 2026 में बेंगलुरु के तुमकुर में अंडर-20 एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप में भी बसंत ने स्वर्ण जीता. इसके आधार पर उनका चयन भारतीय टीम में हुआ. अंडर-20 वर्ग में अब तक उनके नाम आठ स्वर्ण पदक हैं.
पदक विजेता
- स्वर्ण: युनेस अयाची, अल्जीरिया- 2.21 मीटर
- रजत: बसंत कुमार मेघवाल, भारत - 2.21 मीटर
- कांस्य:ओटिस पूल, ग्रेट ब्रिटेन - 2.21 मीटर
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भारतीय नौसेना के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन: 5 से 9 अगस्त 2026 तक अमेरिका के ओरेगन स्थित यूजीन के हेवर्ड फील्ड में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारतीय नौसेना के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक हासिल किया. नौसेना के ही पेटी ऑफिसर शाहनवाज खान ने पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में 7.84 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक अपने नाम किया. इस प्रदर्शन के साथ अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई. भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मंच पर देश की मजबूत मौजूदगी को भी रेखांकित किया है.
सरकारी स्कूल के मैदान से शुरुआत: बसंत की खेल यात्रा गांव के सरकारी विद्यालय से शुरू हुई. पहली से 11वीं तक की पढ़ाई के दौरान हाई जंप में रुचि दिखाई. विद्यालय के शारीरिक शिक्षक इकबाल सिंह ने शुरुआती प्रशिक्षण दिया व आगे बढ़ने को प्रेरित किया. बसंत ने श्रीगंगानगर के खालसा स्कूल से 12वीं की. वर्ष 2023 में श्रीगंगानगर में करीब छह माह तक विशेष प्रशिक्षण लिया. वर्ष 2024 में भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरु केंद्र के लिए चयनित होने के बाद खेल को नई दिशा मिली. बसंत को पूर्व भारतीय महिला हाई जंप राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी सहाना कुमारी का मार्गदर्शन भी मिला.
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परिवार ने कर्ज लिया, बेटे ने देश का मान बढ़ाया: बसंत की अंतरराष्ट्रीय सफलता के पीछे परिवार का संघर्ष भी कम नहीं है. पिता गंगाराम मेघवाल पेशे से चालक हैं, जबकि माता रोशनी देवी गृहिणी हैं, जो पशुपालन भी करती हैं. आर्थिक परिस्थितियां आसान नहीं थीं, लेकिन परिवार ने बसंत के खेल के सपने को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया. पिता गंगाराम मेघवाल के अनुसार, बेटे की खेल तैयारियों के लिए परिवार ने रिश्तेदारों और परिचितों से कर्ज तक लिया. उन्हें भरोसा था कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी. अगस्त 2025 में बसंत का भारतीय नौसेना में चयन होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और पुराने कर्ज चुकाने का रास्ता खुला. तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े बसंत ने अब उसी संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि में बदल दिया.
बसंत की उपलब्धि से संदेश: बसंत की इस उपलब्धि से यह भी उम्मीद जगी है कि आने वाले वर्षों में भारत हाई जंप जैसी स्पर्धाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत दावेदारी पेश करेगा. बसंत का सफर यह संदेश देता है कि छोटे शहरों और सीमावर्ती क्षेत्रों से निकलने वाली प्रतिभाओं को सही प्रशिक्षण, अनुशासन और अवसर मिले तो वे विश्व मंच पर देश का नाम रोशन कर सकती हैं.
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