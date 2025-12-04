ETV Bharat / sports

हार्दिक पांड्या के कारण बड़ौदा vs गुजरात SMAT मैच का वेन्यू बदला गया

हार्दिक पांड्या ( ANI PHOTO )

हैदराबाद: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में बड़ौदा के मैच को देखने के लिए फैंस में काफी ज्यादा जोश नजर आ रहा है. ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बड़ौदा से खेल रहे हैं और उनको देखने के लिए ग्राउंड पर काफी ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं. जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर को भीड़ कंट्रोल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. भीड़ को देखते हुए ऑर्गनाइजर के पास बड़ौदा-गुजरात SMAT मैच को ज्यादा कैपेसिटी वाले स्टेडियम में शिफ्ट करना पड़ा और उस मैच को जिमखाना ग्राउंड से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया. जो बड़े इंटरनेशनल मैचों और IPL मैचों की मेजबानी के लिए जाना जाता है. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सख्त सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देखने की अनुमति देता है. बता दें कि ग्राउंड शिफ्ट करने का फैसला तब लिया गया जब टीम होटल, प्रैक्टिस नेट और टिकट काउंटर के पास फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई, जो आम डोमेस्टिक टूर्नामेंट में होने वाली भीड़ से कहीं ज्यादा थी.