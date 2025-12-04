ETV Bharat / sports

हार्दिक पांड्या के कारण बड़ौदा vs गुजरात SMAT मैच का वेन्यू बदला गया

Baroda vs Gujarat SMAT match: बड़ौदा-गुजरात का मैच पहले हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में होना था.

हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या (ANI PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में बड़ौदा के मैच को देखने के लिए फैंस में काफी ज्यादा जोश नजर आ रहा है. ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बड़ौदा से खेल रहे हैं और उनको देखने के लिए ग्राउंड पर काफी ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं. जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर को भीड़ कंट्रोल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है.

भीड़ को देखते हुए ऑर्गनाइजर के पास बड़ौदा-गुजरात SMAT मैच को ज्यादा कैपेसिटी वाले स्टेडियम में शिफ्ट करना पड़ा और उस मैच को जिमखाना ग्राउंड से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया. जो बड़े इंटरनेशनल मैचों और IPL मैचों की मेजबानी के लिए जाना जाता है. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सख्त सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देखने की अनुमति देता है.

बता दें कि ग्राउंड शिफ्ट करने का फैसला तब लिया गया जब टीम होटल, प्रैक्टिस नेट और टिकट काउंटर के पास फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई, जो आम डोमेस्टिक टूर्नामेंट में होने वाली भीड़ से कहीं ज्यादा थी.

ऑर्गनाइजर्स का कहना है कि यह भीड़ पूरी तरह से हार्दिक पांड्या को देखने के एक्साइटमेंट की वजह से है, जिनकी स्टार पावर लगातार भारी संख्या में फैंस को अट्रैक्ट कर रही है. जिसकी वजह से मैच को राजीव गांधी स्टेडियम में शिफ्ट करने का फैसला किया गया.

हार्दिक ने मंगलवार, 2 दिसंबर को पंजाब के खिलाफ 42 गेंदों में 77 रन की नॉट आउट पारी खेली, जिससे टीम ने 223 रन के टारगेट का पीछा करते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की. उस मैच में हार्दिक से मिलने और सेल्फी लेने के लिए एक फैन मैदान में घुस गया था.

गुरुवार 4 दिसंबर को, बड़ौदा ने एलीट ग्रुप सी मैच में गुजरात को आठ विकेट से हराया. ये पांच मैचों में उनकी तीसरी जीत थी, जिससे वो टेबल में टॉप पर पहुंच गए, जबकि गुजरात इतनी ही जीत के साथ दूसरे नंबर पर है, लेकिन उनका नेट रन रेट कम है.

टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए, बड़ौदा ने गुजरात को 70 रन पर रोक दिया, जिसमें राज लिम्बानी ने 5 रन देकर 3 विकेट लिए. जवाब में, बड़ौदा ने 6.4 ओवर में दो विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया.

ये भी पढें

कौन हैं माहिका शर्मा?, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या संग जुड़ रहा नाम, विवेक ओबेरॉय संग कर चुकी हैं काम

TAGGED:

BARODA VS GUJARAT SMAT MATCH
HARDIK PANDYA CRAZE IN HYDERABAD
SMAT 2025
HARDIK PANDYA FANS
HARDIK PANDYA CRAZY FANS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.