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F1 2026: लुईस हैमिल्टन ने पहली बार फेरारी के साथ जीती रेस, उनके शानदार करियर पर डालें एक नजर

लुईस हैमिल्टन ने पहली बार फेरारी के साथ जीती रेस ( AP )

F1 2026: बार्सिलोना ग्रांड प्रिक्स को फॉर्मूला 1 (F1) मोटर रेसिंग की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और पारंपरिक रेसों में से एक माना जाता है. स्पेन में हर साल होने वाली बार्सिलोना GP का मौजूदा सीजन 12 जून से 14 जून तक आयोजित किया गया था. इस सीरीज का अंतिम दौर 14 जून को आयोजित हुआ. इस रोमांचक रेस में, फेरारी के ब्रिटिश स्टार ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने पहला स्थान हासिल किया. यह उनकी 106वीं जीत भी थी. इस जीत के साथ हैमिल्टन 115 अंकों के साथ वर्ल्ड ड्राइवर्स स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर आ गए, जो मर्सिडीज के एंड्रिया डोविजियोसो और एंड्रिया डोविजियोसो से पीछे हैं. 41 वर्षीय लुईस हैमिल्टन बार्सिलोना जी पी जीतकर 1970 के बाद से फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले सबसे उम्रदराज ड्राइवर भी बन गए. इसके अलावा यह लुईस हैमिल्टन की दो वर्षों में पहली जीत भी थी. उन्होंने इससे पहले 2024 में ब्रिटिश जी पी जीती थी और अब उन्होंने बार्सिलोना जी पी जीतकर वापसी की है. फॉर्मूला 1 रेस में ब्रिटिश ड्राइवरों ने शीर्ष तीन स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया. (AP) शीर्ष तीन स्थान ब्रिटिश ड्राइवर

बार्सिलोना जी पी में मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल और मैकलारेन के लैंडो नॉरिस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जिससे ये इतिहास बन गया कि बार्सिलोना जी पी में शीर्ष तीन स्थान ब्रिटिश ड्राइवरों ने हासिल किए. ऐसा आखिरी बार 1968 के यूनाइटेड स्टेट्स GP में हुआ था, जब सर जैकी स्टीवर्ट, ग्राहम हिल और जॉन सर्टीस ने एक साथ पोडियम हासिल किया था. अब, 58 साल बाद, बार्सिलोना GP में यह कारनामा दोहराया गया है. लुईस हैमिल्टन का करियर

7 जनवरी 1985 को इंग्लैंड के स्टीवनेज में जन्मे लुईस हैमिल्टन आंकड़ों के हिसाब से अब तक के सबसे सफल फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं. मैकलारेन, मर्सिडीज और फेरारी के साथ अपने शानदार फॉर्मूला 1 करियर में, हैमिल्टन अपने हीरो एर्टन सेना से आगे निकलकर 'ऑल-टाइम पोल पोजीशन' की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं. साथ ही, उन्होंने बेमिसाल माइकल शूमाकर को पीछे छोड़ते हुए जीत के मामले में पहला स्थान हासिल किया है और उस महान जर्मन ड्राइवर के सात वर्ल्ड टाइटल के रिकॉर्ड की बराबरी की है.