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F1 2026: लुईस हैमिल्टन ने पहली बार फेरारी के साथ जीती रेस, उनके शानदार करियर पर डालें एक नजर

बार्सिलोना GP फॉर्मूला 1 रेस में ब्रिटिश ड्राइवरों ने शीर्ष तीन स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया.

लुईस हैमिल्टन ने पहली बार फेरारी के साथ जीती रेस
लुईस हैमिल्टन ने पहली बार फेरारी के साथ जीती रेस (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 4:20 PM IST

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F1 2026: बार्सिलोना ग्रांड प्रिक्स को फॉर्मूला 1 (F1) मोटर रेसिंग की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और पारंपरिक रेसों में से एक माना जाता है. स्पेन में हर साल होने वाली बार्सिलोना GP का मौजूदा सीजन 12 जून से 14 जून तक आयोजित किया गया था. इस सीरीज का अंतिम दौर 14 जून को आयोजित हुआ. इस रोमांचक रेस में, फेरारी के ब्रिटिश स्टार ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने पहला स्थान हासिल किया. यह उनकी 106वीं जीत भी थी.

इस जीत के साथ हैमिल्टन 115 अंकों के साथ वर्ल्ड ड्राइवर्स स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर आ गए, जो मर्सिडीज के एंड्रिया डोविजियोसो और एंड्रिया डोविजियोसो से पीछे हैं.

41 वर्षीय लुईस हैमिल्टन बार्सिलोना जी पी जीतकर 1970 के बाद से फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले सबसे उम्रदराज ड्राइवर भी बन गए. इसके अलावा यह लुईस हैमिल्टन की दो वर्षों में पहली जीत भी थी. उन्होंने इससे पहले 2024 में ब्रिटिश जी पी जीती थी और अब उन्होंने बार्सिलोना जी पी जीतकर वापसी की है.

फॉर्मूला 1 रेस में ब्रिटिश ड्राइवरों ने शीर्ष तीन स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया.
फॉर्मूला 1 रेस में ब्रिटिश ड्राइवरों ने शीर्ष तीन स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया. (AP)

शीर्ष तीन स्थान ब्रिटिश ड्राइवर
बार्सिलोना जी पी में मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल और मैकलारेन के लैंडो नॉरिस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जिससे ये इतिहास बन गया कि बार्सिलोना जी पी में शीर्ष तीन स्थान ब्रिटिश ड्राइवरों ने हासिल किए. ऐसा आखिरी बार 1968 के यूनाइटेड स्टेट्स GP में हुआ था, जब सर जैकी स्टीवर्ट, ग्राहम हिल और जॉन सर्टीस ने एक साथ पोडियम हासिल किया था. अब, 58 साल बाद, बार्सिलोना GP में यह कारनामा दोहराया गया है.

लुईस हैमिल्टन का करियर
7 जनवरी 1985 को इंग्लैंड के स्टीवनेज में जन्मे लुईस हैमिल्टन आंकड़ों के हिसाब से अब तक के सबसे सफल फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं. मैकलारेन, मर्सिडीज और फेरारी के साथ अपने शानदार फॉर्मूला 1 करियर में, हैमिल्टन अपने हीरो एर्टन सेना से आगे निकलकर 'ऑल-टाइम पोल पोजीशन' की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं. साथ ही, उन्होंने बेमिसाल माइकल शूमाकर को पीछे छोड़ते हुए जीत के मामले में पहला स्थान हासिल किया है और उस महान जर्मन ड्राइवर के सात वर्ल्ड टाइटल के रिकॉर्ड की बराबरी की है.

लुईस हैमिल्टन
लुईस हैमिल्टन (AP)

अपने मोटरस्पोर्ट करियर की शुरुआत में हैमिल्टन ने रेडियो-कंट्रोल वाली गाड़ियों में बड़ों के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया. आठ साल की उम्र में उन्होंने गो-कार्टिंग शुरू की. उनके पिता एंथनी हैमिल्टन ने रेसिंग के महंगे शौक का खर्च उठाने के लिए कई तरह के काम किए.

1995 में दस साल की उम्र में ब्रिटिश कार्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद लुईस ने मैकलारेन के मैनेजर रॉन डेनिस से बेबाकी से कहा, 'मैं एक दिन आपके लिए रेस करना चाहता हूं.' डेनिस ने उनसे नौ साल बाद दोबारा संपर्क करने को कहा. हालांकि, तीन साल बाद, कार्टिंग में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद मैकलारेन ने इस युवा टैलेंट को अपने प्रतिष्ठित ड्राइवर प्रोग्राम में शामिल कर लिया, जिससे उनके करियर को आर्थिक सुरक्षा मिल गई.

लुईस हैमिल्टन के शानदार करियर पर एक नजर
लुईस हैमिल्टन के शानदार करियर पर एक नजर (AP)

2012 के आखिर में शूमाकर के रिटायर होने के बाद हैमिल्टन ने मर्सिडीज में उनकी जगह ली. तब से, हैमिल्टन ने 2014 और 2020 के बीच छह वर्ल्ड टाइटल जीते हैं. मैकलारेन के साथ अपने दूसरे सीजन में जीते गए पहले चैंपियनशिप टाइटल के साथ, ये छह टाइटल उन्हें अब तक का संयुक्त रूप से सबसे सफल ड्राइवर बनाते हैं. उन्होंने अपने हेलमेट के पीछे 'स्टिल आई राइज' (मैं फिर भी आगे बढ़ता हूं), शब्द लिखे हैं और उनके कंधों पर टैटू के तौर पर बने हैं.

लुईस हैमिल्टन ने पहली बार फेरारी के साथ जीती रेस
लुईस हैमिल्टन ने पहली बार फेरारी के साथ जीती रेस (AP)

2026 में हैमिल्टन का फेरारी के साथ सफर

  • ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 8 मार्च को फेरारी चौथे स्थान पर रही और 12 पॉइंट हासिल किए.
  • चीन ग्रांड प्रिक्स 15 मार्च को फेरारी तीसरे स्थान पर रही और 21 पॉइंट हासिल किए.
  • जापान में 29 मार्च को फेरारी छठे स्थान पर रही और 8 पॉइंट हासिल किए.
  • मियामी रेस 3 मई को हुई, जिसमें फेरारी फिर से छठे स्थान पर रही और 10 पॉइंट हासिल किए.
  • कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 24 मई को हुआ, जिसमें फेरारी दूसरे स्थान पर रही और 21 पॉइंट हासिल किए.
  • मोनाको की रेस 7 जून को हुई, जिसमें फेरारी फिर से दूसरे स्थान पर रही और 18 पॉइंट हासिल किए.
  • बार्सिलोना-कैटालोनिया में रेस 14 जून को हुई, जिसमें फेरारी पहले स्थान पर रही और 25 पॉइंट हासिल किए.

करियर में जीत
2026 बार्सिलोना-कैटालोनिया ग्रां प्री समेत, हैमिल्टन ने 106 रेस जीती हैं. शूमाकर ने अपने करियर में 91 रेस जीती थीं, और वेरस्टैपेन 71 जीत के साथ तीसरे स्थान पर हैं. हैमिल्टन और शूमाकर के नाम सबसे ज्यादा F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड है. दोनों ने सात-सात खिताब जीते हैं.

लुईस हैमिल्टन ने पहली बार फेरारी के साथ जीती रेस
लुईस हैमिल्टन ने पहली बार फेरारी के साथ जीती रेस (AP)

सबसे ज्यादा बार पोडियम पर फिनिश करना
हैमिल्टन ने अब तक 387 रेस में हिस्सा लिया है और इनमें से 206 बार वे पोडियम पर रहे हैं. एक ही मैन्युफैक्चरर के साथ सबसे ज्यादा बार पोडियम पर रहने का रिकॉर्ड हैमिल्टन के नाम है, क्योंकि इनमें से 153 बार वे मर्सिडीज के साथ पोडियम पर रहे. इस मामले में शूमाकर दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने अपने करियर में 306 रेस में हिस्सा लेकर 155 बार पोडियम हासिल किया. वहीं एक्टिव ड्राइवरों में वेरस्टैपेन दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने अपने करियर में 240 रेस में हिस्सा लेकर 128 बार पोडियम हासिल किया है.

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