ETV Bharat / sports

बांग्लादेशी क्रिकटरों की खुली बगावत, BPL मैच का किया बॉयकॉट, टॉस के समय कप्तान का इंतजार करते रहे रेफरी

Boycott BPL Match: बांग्लादेश प्रीमियर लीग में दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाला मैच पांच बजे तक भी शुरू नहीं हो सका है.

बांग्लादेशी क्रिकटरों की खुली बगावत
बांग्लादेशी क्रिकटरों की खुली बगावत (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 5:13 PM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका: भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना करने वाला बांग्लादेश खुद अपने ही देश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) का मैच नहीं करा पा रहा है. क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम के अपमानजनक बयान से नाराज हैं और उनको बोर्ड से हटाने के मांग कर रहे हैं. लेकिन आज के मैच शुरू होने से पहले तक नजमुल इस्लाम को उनके पद से नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों ने बीपीएल मैच के बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली और फिर वो मैच को लिए स्टेडियम में भी आने से मना कर दिया.

बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज चट्टोग्राम रॉयल्स और नोआखली एक्सप्रेस के बीच मैच दोपहर 1:00 बजे शुरू होना था और टॉस 12:30 बजे होना था, लेकिन दोनों कप्तान टॉस समय मैदान पर नहीं पहुंचे और वो अपने बोर्ड पर दबाव बनाने के लिए अपनी बात अड़े रहे, जिसकी वजह से टॉस में देरी हुई और 5 बचे तक भी टॉस नहीं हो सका.

नजमुल को किया गया बर्खास्त
अब ये खबर आ रही है कि बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम को बर्खास्त कर दिया है. इससे पहले बोर्ड नजमुल को शोकॉज नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा था, लेकिन खिलाड़ी नजमुल को बर्खास्त करने से कम पर राजी नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से बोर्ड को अपना फैसला बदलना पड़ा और शोकॉज नोटिस भेजने के कुछ घनटे बाद ही नजमुल को उनके पद से हटा दिया गया. वहीं आज के दोनों मैच को भी कैंसिल कर दिया गया है.

नजमुल ने क्या कहा था?
बता दें कि नजमुल ने क्रिकेटरों का अपमान करते हुए कहा था कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो सिर्फ खिलाड़ियों को ही नुकसान होगा और BCB खिलाड़ियों को कमाई के नुकसान का मुआवजा नहीं देगा. खिलाड़ियों को नजमुल की टिप्पणी से अपमानित महसूस हुआ, जिसके बाद क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने बुधवार को घोषणा की कि अगर नजमुल पहले मैच से पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो खिलाड़ी BPL में हिस्सा नहीं लेंगे. इससे पहले नजमुल ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट बताया था, जब बांग्लादेश के पूर्व कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद पर ICC और BCCI के साथ बातचीत का सुझाव दिया था.

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश क्रिकेट में बवाल, खिलाड़ियों ने बीपीएल के बॉयकॉट की दी धमकी, जानें क्या है पूरा मामल?

Last Updated : January 15, 2026 at 5:24 PM IST

TAGGED:

BOYCOTT BPL MATCH
BANGLADESHI CRICKETERS BOYCOTT BPL
BPL मैच का किया बॉयकॉट
बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बॉयकॉट
BANGLADESH CRICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.