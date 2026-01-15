ETV Bharat / sports

बांग्लादेशी क्रिकटरों की खुली बगावत, BPL मैच का किया बॉयकॉट, टॉस के समय कप्तान का इंतजार करते रहे रेफरी

बांग्लादेशी क्रिकटरों की खुली बगावत ( IANS PHOTO )

ढाका: भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना करने वाला बांग्लादेश खुद अपने ही देश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) का मैच नहीं करा पा रहा है. क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम के अपमानजनक बयान से नाराज हैं और उनको बोर्ड से हटाने के मांग कर रहे हैं. लेकिन आज के मैच शुरू होने से पहले तक नजमुल इस्लाम को उनके पद से नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों ने बीपीएल मैच के बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली और फिर वो मैच को लिए स्टेडियम में भी आने से मना कर दिया. बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज चट्टोग्राम रॉयल्स और नोआखली एक्सप्रेस के बीच मैच दोपहर 1:00 बजे शुरू होना था और टॉस 12:30 बजे होना था, लेकिन दोनों कप्तान टॉस समय मैदान पर नहीं पहुंचे और वो अपने बोर्ड पर दबाव बनाने के लिए अपनी बात अड़े रहे, जिसकी वजह से टॉस में देरी हुई और 5 बचे तक भी टॉस नहीं हो सका.