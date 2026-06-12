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बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर पहली बार वनडे सीरीज जीती

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर पहली बार वनडे सीरीज जीती ( AP )

हैदराबाद: बांग्लादेश ने ढाका में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वन डे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. इस जीत के साथ, बांग्लादेश अपने क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर पहली सीरीज जीत दर्ज की. बारिश के खेल में रुकावट के बाद 192 के बदले हुए डकवर्थ लुईस प्रणाली (DLS) टारगेट का पीछा करते हुए, मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया. बारिश के चलते मैच 42 ओवर का कर दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए बांग्लादेश को 192 रन का टारगेट दिया. वहीं, मेजबान टीम ने यह टारगेट आसानी से चेज कर लिया. सौम्य सरकार (42), नजमुल हुसैन शांतो (41) और तौहीद ह्रदय (40 नॉट आउट) ने टीम को सिर्फ 35 ओवर में और जीत दिला दी. इस दौरान बांग्लादेश ने पांच विकेट भी खोए. नाथन एलिस को छोड़कर, सभी गेंदबाजों ने एक-एक विकेट लिए.