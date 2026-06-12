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बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर पहली बार वनडे सीरीज जीती

मैच में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही, उसने जीरो रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए.

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बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर पहली बार वनडे सीरीज जीती (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 11:17 AM IST

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हैदराबाद: बांग्लादेश ने ढाका में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वन डे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. इस जीत के साथ, बांग्लादेश अपने क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर पहली सीरीज जीत दर्ज की. बारिश के खेल में रुकावट के बाद 192 के बदले हुए डकवर्थ लुईस प्रणाली (DLS) टारगेट का पीछा करते हुए, मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया.

बारिश के चलते मैच 42 ओवर का कर दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए बांग्लादेश को 192 रन का टारगेट दिया. वहीं, मेजबान टीम ने यह टारगेट आसानी से चेज कर लिया. सौम्य सरकार (42), नजमुल हुसैन शांतो (41) और तौहीद ह्रदय (40 नॉट आउट) ने टीम को सिर्फ 35 ओवर में और जीत दिला दी. इस दौरान बांग्लादेश ने पांच विकेट भी खोए. नाथन एलिस को छोड़कर, सभी गेंदबाजों ने एक-एक विकेट लिए.

मैच में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही, उसने जीरो रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए. टीम के 81 रन पर 6 विकेट गिर गए. इसके बाद मार्नस लाबुशेन (55 नॉट आउट) और जेवियर बार्टलेट (52) ने सातवें विकेट के लिए 115 गेंदों पर 103 रनों की पार्टनरशिप करके टीम को संभाला. जोश इंग्लिस ने 34 रन बनाए, लेकिन कोई भी दूसरा बल्लेबाज टिक कर खेल नहीं पाया. तस्कीन अहमद और मुस्तफिज़ुर रहमान ने तीन-तीन विकेट लिए.

इससे पहले, 2005 में, बांग्लादेश ने कार्डिफ में नेटवेस्ट ट्राई-सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर उलटफेर किया था. हालांकि, टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अजेय बढ़त बना ली और तीन मैचों की सीरीज जीत ली.

दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ तीन T20I मैच भी खेलेंगी, और ऑस्ट्रेलियाई टीम खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी करने की कोशिश करेगी. नजमुल हुसैन शान्तो अब तक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने दो मैचों में 108 रन बनाए हैं. मुस्तफिज़ुर रहमान दो मैचों में पांच विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे हैं.

पढ़ें: IND A vs AFG A: अफगानिस्तान ए ने डकवर्थ लुईस प्रणाली से भारत ए को चार रन से हराया

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