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एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026: पाकिस्तान बाहर बांग्लादेश अंदर

Asian Champions Trophy 2026: हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का मेजबान भारत है. इसलिए टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम के भाग लेने पर शुरू से खतरा मंडरा रहा था. हालांकि पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए पाकिस्तान की भागीदारी का दावा किया था. लेकिन इसके दो दिन बाद ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया और अपने मैच को न्यूट्रल स्थान पर कराने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.

पाकिस्तान बाहर बांग्लादेश अंदर न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया है. हॉकी इंडिया द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश भाग लेंगे.

बता दें कि मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय हॉकी नहीं खेली गई है. पाकिस्तान ने आखिरी बार भारत में 2023 एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी खेली थी. जिसमें छह टीमों में वह पांचवें स्थान पर रहा था. पिछले साल भारत में हुए एशिया कप और जूनियर एशिया कप में भी पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया था. जबकि भारतीय हॉकी टीम आखिरी बार 2006 में पाकिस्तान में सीरीज खेली थी.

हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2027

हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में खेली जाएगी. पंजाब में लगभग दो दशक बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी हो रही है. टूर्नामेंट में मेजबान भारत की नजरें एशिया में अपना दबदबा कायम रखने पर होंगी. क्योंकि हाल ही में भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के लिये क्वालीफाई किया है. जिससे टीम के हौसले बुलंद है. भारतीय टीम अब तक चार बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत चुकी है.