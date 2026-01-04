ETV Bharat / sports

BCB और BCCI के बीच फंसा ICC! बांग्लादेश ने भी भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इनकार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के ग्रुप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 5:11 PM IST

Updated : January 4, 2026 at 5:28 PM IST

हैदराबाद: तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. ताजा डेवलपमेंट में देश के युवा और खेल मंत्रालय की देखरेख करने वाले आसिफ नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा.

एक फेसबुक पोस्ट में, नजरुल ने कहा कि मीटिंग के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का फैसला किया. उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज यह फैसला लिया है. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आक्रामक सांप्रदायिक नीतियों के संदर्भ में लिया गया है.'

बता दें कि पिछले महीने आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन में KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसके बाद वो अब तक के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए थे. लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के बाद केकेआर ने उनको IPL टीम से बाहर कर दिया.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

पहले वेन्यू चेंज करने की कही थी बात
बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंदुओं की हत्या के कारण कुछ लोगों की मांग पर BCCI ने मुस्तफिजुर को भारत में खेलने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद नजरुल ने भारत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की और इसलिए जगह बदलने की भी मांग की.

इससे पहले नजरुल ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था, 'मैंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ICC को पूरे मामले का लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. बोर्ड को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि जब एक बांग्लादेशी क्रिकेटर, कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद, भारत में खेलने में असमर्थ है, तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए वहां यात्रा करते समय सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती. मैंने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में आयोजित करने का अनुरोध करें.'

मुस्तफिजुर रहमान
मुस्तफिजुर रहमान (IANS PHOTO)

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का शेड्यूल
बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में रखा गया है. जिसमें इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली की भी टीमें शामिल हैं. बांग्लादेश 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. उसके बाद 9 फरवरी को इटली, 14 फरवरी को इंग्लैंड और 17 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मैच खेलेगा. इनते तीन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होेंगे और इनका आखिरी ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा हैं.

IPL मैचों का प्रसारण पर भी रोक
इसके अलावा, नजरुल ने सलाहकार से बांग्लादेश में IPL मैचों का प्रसारण रोकने के लिए कहा है. उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, मैंने सूचना और प्रसारण सलाहकार से बांग्लादेश में IPL मैचों का प्रसारण रोकने के लिए कहा है. किसी भी हालत में हम बांग्लादेश क्रिकेट, बांग्लादेशी क्रिकेटरों या खुद बांग्लादेश के प्रति किसी भी तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे.'

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं आएगी
सुरक्षा की ही वजह से पाकिस्तान ने भी भारत में नहीं खेलने का फैसला किया है क्योंकि भारत ने भी इसी कारण से 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनके देश जाने से मना कर दिया था. अब टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में ही खेलेगा, यहां तक होस्ट देश भारत भी अपना एक वर्ल्ड कप मैच खेलने श्रीलंका जाएगा.

