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बांग्लादेश पुलिस की अजीब हरकत, गिरफ्तार आरोपी को ब्राजील की जर्सी पहनाकर शेयर की फोटा, मचा बवाल

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की अर्जेंटीनी जर्सी को AI से बदलकर ब्राजील की जर्सी कर दिया ( Screenshot from X )

ढाका: फीफा वर्ल्ड कप का जोश पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है. फैंस इस जोश में बहुत कुछ कर जाते हैं. भारत के नागालैंड में एक गांव के लोगों ने 15 फुट ऊंची बांस की फीफा ट्रॉफी बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. वहीं अब बांग्लादेश से एक ऐसी खबर सामने आई जो चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल बांग्लादेश के एक पुलिस अधिकारी ने जब ड्रग्स केस में गिरफ्तार एक आरोपी को देखा की वो अर्जेंटीना की जर्सी पहने हुए है तो अधिकारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके आरोपी की जर्सी को ब्राजील की जर्सी से बदल दिया, और उस फोटो को पुलिस के ऑफिशियल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल के जरिए पत्रकारों के साथ शेयर कर दिया. हालांकि तस्वीर रिलीज किए जाने के कुछ ही देर बाद, सोशल मीडिया पर फुटबॉल फैंस ने इस AI जेनरेटेड फोटो को पकड़ लिया. जिसके बाद पुलिस अधिकारी की इस हरकत की काफी ज्यादा आलोचना हुई. ब्राजील के फैंस का विरोध बढ़ने के बाद पुलिस ने एडिट की हुई तस्वीर हटा ली और सही जानकारी के साथ आरोपी की असली तस्वीर मीडिया को जारी कर दी.