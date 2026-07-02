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बांग्लादेश पुलिस की अजीब हरकत, गिरफ्तार आरोपी को ब्राजील की जर्सी पहनाकर शेयर की फोटा, मचा बवाल

बांग्लादेश पुलिस के एक अधिकारी ने गिरफ्तार आरोपी की अर्जेंटीनी जर्सी को AI से बदलकर ब्राजील की जर्सी कर दिया.

बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को ब्राजील की जर्सी पहनाकर शेयर कर दी फोटा
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की अर्जेंटीनी जर्सी को AI से बदलकर ब्राजील की जर्सी कर दिया (Screenshot from X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 4:08 PM IST

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Updated : July 2, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
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ढाका: फीफा वर्ल्ड कप का जोश पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है. फैंस इस जोश में बहुत कुछ कर जाते हैं. भारत के नागालैंड में एक गांव के लोगों ने 15 फुट ऊंची बांस की फीफा ट्रॉफी बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. वहीं अब बांग्लादेश से एक ऐसी खबर सामने आई जो चर्चा का विषय बनी हुई है.

दरअसल बांग्लादेश के एक पुलिस अधिकारी ने जब ड्रग्स केस में गिरफ्तार एक आरोपी को देखा की वो अर्जेंटीना की जर्सी पहने हुए है तो अधिकारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके आरोपी की जर्सी को ब्राजील की जर्सी से बदल दिया, और उस फोटो को पुलिस के ऑफिशियल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल के जरिए पत्रकारों के साथ शेयर कर दिया.

हालांकि तस्वीर रिलीज किए जाने के कुछ ही देर बाद, सोशल मीडिया पर फुटबॉल फैंस ने इस AI जेनरेटेड फोटो को पकड़ लिया. जिसके बाद पुलिस अधिकारी की इस हरकत की काफी ज्यादा आलोचना हुई. ब्राजील के फैंस का विरोध बढ़ने के बाद पुलिस ने एडिट की हुई तस्वीर हटा ली और सही जानकारी के साथ आरोपी की असली तस्वीर मीडिया को जारी कर दी.

पुलिस के खिलाफ कार्रवाई
अब पुलिस को अपने विभाग की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस विभाग ने फर्जी तस्वीर बनाने वाले सब-इंस्पेक्टर तंजील अहमद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसके अलावा उन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस के ऑफिशियल मीडिया ग्रुप को संभालने की जिम्मेदारी से भी हटा दिया गया है और उनसे तीन दिनों के भीतर इस घटना पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.

पुलिस का अजीब तर्क
तस्वीर में बदलाव करने की बात कबूल करने वाले सब-इंस्पेक्टर ने इसके लिए जो तर्क दिया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. पुलिस का कहना है कि इस समय फीफा वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं और देश में ब्राजील टीम को लेकर काफी उत्साह और चर्चा है. और आरोपी की अर्जेंटीना वाली जर्सी को ब्राजील की जर्सी से बदलने पर खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान और चर्चा मिलेगी.

Last Updated : July 2, 2026 at 4:30 PM IST

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