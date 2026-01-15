ETV Bharat / sports

बांग्लादेश क्रिकेट में बवाल, खिलाड़ियों ने बीपीएल के बॉयकॉट की दी धमकी, जानें क्या है पूरा मामल?

Bangladesh Cricket Board: भारत में टी20 वर्ल्ड कप ने खेलने के गतिरोध के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक नया विवाद खड़ा हो गया है.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 9:46 AM IST

हैदराबाद: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी तक भारत में टी20 वर्ल्ड कप न खेलने पर अड़ा हुआ. क्रिकेट की वर्ल्ड बॉडी आईसीसी ने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है. आईसीसी इस गतिरोध को सुलझाने के लिए अब तक दो बार बांग्लादेश के बोर्ड के साथ मीटिंग भी कर चुका है. अब इस मामले पर आईसीसी की तरफ से अंतिम फैसला बहुत जल्द आने वाला है.

बांग्लादेश क्रिकेट में बवाल
इस बीच बांग्लादेश के क्रिकेटरों ने बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी की टिप्पणियों के विरोध में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) मैचों का बहिष्कार करने की धमकी दे दी है. क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम की टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और खिलाड़ियों की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं.

नजमुल इस्लाम ने क्या कहा था?
इस्लाम ने पहले पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट बताया था, जब पूर्व बांग्लादेशी कप्तान ने टी20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद पर ICC और BCCI के साथ बातचीत का सुझाव दिया था. इसके बाद उन्होंने ने 14 जनवरी को एक और बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलता है, जिसके लिए वे भारत जाने को तैयार नहीं हैं, तो बोर्ड को ज्यादा नुकसान नहीं होगा.

नजमुल के इस बयान के बाद वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश नाराज हो गया और नजमुल इस्लाम से इस्तीफे की मांग करने लगा, साथ में एसोसिएशन ने यहां तक कह दिया कि अगर नजमुल अपने पद से नहीं हटाए जाते हैं तो वो देश में चल रही बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचों का बॉयकॉट कर देंगे.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया बयान
इस नाराजगी को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीच में आना पड़ा और 14 जनवरी की ही शाम को उन्होंने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस्लाम की टिप्पणियां उनके मूल्यों से मेल नहीं खातीं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) बोर्ड के एक सदस्य द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों पर बात करना चाहता है, जिससे चिंता पैदा हुई है. बोर्ड उन टिप्पणियों के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करता है जिन्हें अनुचित, आपत्तिजनक या चोट पहुंचाने वाला माना जा सकता है. ऐसी टिप्पणियां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मूल्यों, सिद्धांतों या आधिकारिक स्थिति को नहीं दर्शाती हैं, और न ही वे बांग्लादेश क्रिकेट की सेवा की जिम्मेदारी सौंपे गए व्यक्तियों से अपेक्षित आचरण के मानकों के अनुरूप हैं'.

बोर्ड ने अपने बयान में आगे कहा, 'BCB दोहराता है कि वह किसी भी डायरेक्टर या बोर्ड सदस्य द्वारा दिए गए किसी भी बयान या टिप्पणी का समर्थन नहीं करता है या उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, जब तक कि उसे बोर्ड के नामित प्रवक्ता या मीडिया और संचार विभाग के माध्यम से औपचारिक रूप से जारी न किया गया हो. इन अधिकृत चैनलों के बाहर दिए गए कोई भी बयान व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं और उन्हें बोर्ड के विचारों या नीतियों का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जाना चाहिए.'

साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यह भी साफ किया कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिसका व्यवहार या टिप्पणियाँ क्रिकेटरों के प्रति अनादर दिखाती हैं या बांग्लादेश क्रिकेट की प्रतिष्ठा और अखंडता को नुकसान पहुंचाती हैं. बोर्ड बिना किसी शर्त के सभी क्रिकेटरों, चाहे वे पुराने हों या वर्तमान, जिन्होंने समर्पण और गर्व के साथ देश का प्रतिनिधित्व किया है, उनके प्रति अपने पूरे समर्थन और सम्मान की पुष्टि करता है. खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट के केंद्र में हैं, और उनका योगदान और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. BCB अपने खिलाड़ियों के हितों, गरिमा और भलाई की रक्षा करने और खेल के सभी स्तरों पर व्यावसायिकता, जवाबदेही और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

संपादक की पसंद

