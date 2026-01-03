IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर BCCI का बड़ा फैसला, KKR से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा
IPL 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर छिड़े विवाद के बाद BCCI ने बड़ा कदम उठाया है.
Published : January 3, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : January 3, 2026 at 12:37 PM IST
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर छिड़े विवाद के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बड़ा फैसला ले लिया है. बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से मुस्तफिजुर रहमान को अपनी फ्रेंचाइजी से रिलीज करने के लिए कहा है.
मुस्तफिजुर की IPL फीस
बीसीसीआई ने ये कदम राजनीतिक नेताओं की तरफ से केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान पर बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर हो रही कड़ी आलोचना के बाद उठाया है. केकेआर ने बांग्लादेश के एक मात्र खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में 9.2 करोड़ में खरीदा था.
#WATCH | Guwahati | BCCI secretary Devajit Saikia says, " due to the recent developments that are going on all across, bcci has instructed the franchise kkr to release one of their players, mustafizur rahman of bangladesh, from their squad and bcci has also said that if they ask… pic.twitter.com/53oxuRcmZp— ANI (@ANI) January 3, 2026
BCCI सचिव ने क्या कहा?
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने के लिए कहा है. उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह फैसला हाल के घटनाक्रमों के कारण लिया गया है.'
बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए कई बीजेपी लीडर बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर करने की मांग कर रहे थे, साथ में धमकी भी दे रहे थे कि अगर वो भारत खेलने आते हैं तो जहां पर भी उनका मैच होगा वहां का मैच नहीं होने दिया जाएगा.
Make way for Mustafizur Rahman, @KKRiders fans! 💜— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The left-arm quick will play for the 3⃣-time champions at INR 9.2 Crore 💰#TATAIPL | #TATAIPLAuction pic.twitter.com/TWALm1MdKx
IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर राजनितिक विवाद
इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना (UBT) के नेताओं ने अपनी राय रखी है. कई बीजेपी नेताओं ने कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरों के बीच जानबूझकर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में साइन करना होंदुओं के उकसाने वाला लगता है, इसलिए उसका अनुबंध समाप्त कर दिया जाना चाहिए.
इस मुद्दे पर जम्मू और कश्मीर में भी प्रतिक्रियाएं हुईं, जहां शिवसेना (UBT) नेता मनीष साहनी ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान KKR के लिए खेलते हैं तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और IPL और आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के पूर्ण बहिष्कार की मांग की.
Ghaziabad, Uttar Pradesh: On the BCCI instructing KKR to remove Mustafizur Rahman from its IPL team, BJP leader Sangeet Som says, " look, i want to thank the bcci because the bcci has respected the sentiments of the hundreds of millions of sanatanis and hindus in the country. i am… pic.twitter.com/0aLqv9YC9n— IANS (@ians_india) January 3, 2026
इस बीच, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि शाहरुख खान को यह तय करना होगा कि वह भारत के साथ हैं या 'राष्ट्र-विरोधी ताकतों' के साथ, यह कहते हुए कि अभिनेता को चल रही बहस के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
वहीं कांग्रेस ने शाहरुख खान को 'चुनिंदा' तरीके से निशाना बनाने पर सवाल उठाया और ध्यान सरकार और क्रिकेट अधिकारियों की ओर मोड़ दिया. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर अत्याचारों को लेकर चिंताएं वास्तविक थीं तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में भाग लेने की अनुमति क्यों दी गई. उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ मंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं और BCCI और उसके सचिव जय शाह की भूमिका पर सवाल उठाया.
कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि शाहरुख खान की पहचान को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और बीजेपी नेताओं और धार्मिक हस्तियों पर चुनिंदा आक्रोश का आरोप लगाया. उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना क्यों स्वीकार्य है, जबकि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को साइन करना विवादास्पद हो गया है, और इस बहस को पिछड़ी और असभ्य बताया.
कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने खेल को धर्म और सामुदायिक पहचान से अलग रखने का आह्वान किया. बांग्लादेश में हिंसा की निंदा करते हुए, उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक खेल रहना चाहिए, और खिलाड़ियों को राष्ट्रीयता के आधार पर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए.