बांग्लादेश की टीम आएगी भारत, सरकार ने दे दी परमीशन

Bangladesh shooting team: टी20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट के बाद बांग्लादेश सरकार ने शूटिंग टीम को भारत जाने की मंजूरी दे दी.

एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप
एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप (IANS PHOTO)
Published : January 29, 2026 at 1:21 PM IST

हैदराबाद: भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करने वाली बांग्लादेश सरकरा ने अपनी शूटिंग टीम को भारत भेजने के मंजूरी दे दी है. बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश सरकार ने एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए बांग्लादेशी टीम को भारत जाने की मंजूरी दे दी है. ये चैंपियनशिप 2 से 14 फरवरी तक राजधानी दिल्ली में आयोजित होंगी.

शूटिंग टीम को भारत भेजने का फैसला
बता दें कि बांग्लादेश का यह फैसला सुरक्षा कारणों से क्रिकेट टीम को भारत न भेजने के बाद आया है. बांग्लादेश के युवा और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर इस दौरे के लिए एक सरकारी बयान भी जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कोई सुरक्षा समस्या न होने के कारण शूटिंग टीम को भारत भेजने का फैसला किया गया है.

इस बारे में, वहां के युवा और खेल सचिव महबूब आलम का कहना है कि शूटिंग टीम में एक एथलीट और एक कोच हैं, आयोजकों ने भरोसा दिलाया है कि कोई सुरक्षा समस्या नहीं होगी. उन्होंने ये भी कहा कि इवेंट इनडोर स्टेडियम में होगा, जो कि एक सुरक्षित जगह होगी, इसलिए सरकार ने टीम को भारत जाने की मंजूरी दी है.

क्रिकेट टीम को भारत भेजने से इनकार
इससे पहले बांग्लादेश की सरकार ने भारत में सुरक्षा का हवाला देते हुए अपनी नेशनल क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने से रोक दिया. जब आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया गया तो बांग्लादेश की सरकार ने आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग कर दी, जिसको आईसीसी ने उनकी मांग को ये कहकर खारिज कर दी कि, भारत में कोई भी सुरक्षा चिंता नहीं है.

बांग्लादेश को अपने ग्रुप मैच भारत के कोलकाता और मुंबई में खेलने थे, लेकिन जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट खेलने से ही मना कर दिया तो फिर आईसीसी ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया.

संपादक की पसंद

