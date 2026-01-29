ETV Bharat / sports

बांग्लादेश की टीम आएगी भारत, सरकार ने दे दी परमीशन

हैदराबाद: भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करने वाली बांग्लादेश सरकरा ने अपनी शूटिंग टीम को भारत भेजने के मंजूरी दे दी है. बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश सरकार ने एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए बांग्लादेशी टीम को भारत जाने की मंजूरी दे दी है. ये चैंपियनशिप 2 से 14 फरवरी तक राजधानी दिल्ली में आयोजित होंगी.

शूटिंग टीम को भारत भेजने का फैसला

बता दें कि बांग्लादेश का यह फैसला सुरक्षा कारणों से क्रिकेट टीम को भारत न भेजने के बाद आया है. बांग्लादेश के युवा और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर इस दौरे के लिए एक सरकारी बयान भी जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कोई सुरक्षा समस्या न होने के कारण शूटिंग टीम को भारत भेजने का फैसला किया गया है.

इस बारे में, वहां के युवा और खेल सचिव महबूब आलम का कहना है कि शूटिंग टीम में एक एथलीट और एक कोच हैं, आयोजकों ने भरोसा दिलाया है कि कोई सुरक्षा समस्या नहीं होगी. उन्होंने ये भी कहा कि इवेंट इनडोर स्टेडियम में होगा, जो कि एक सुरक्षित जगह होगी, इसलिए सरकार ने टीम को भारत जाने की मंजूरी दी है.