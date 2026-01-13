टी20 वर्ल्ड कप: भारत से बाहर मैच खेलने पर अड़ा बांग्लादेश, ICC ने बोर्ड से कही ये बात
ICC बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैचों के बारे में बहुत जल्द फैसला लेने वाला है.
Published : January 13, 2026 at 5:28 PM IST
हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच भारत में टी20 वर्ल्ड मैचों को लेकर कोई हल नहीं निकल पा रहा है. बीसीबी भारत में अपने मैच नहीं खेलने पर अड़ा हुआ है जबकि आईसीसी पहले से तय शेड्यूल में बदलाव करने को असंभव बता रहा है.
ICC ने BCB से पुनर्विचार करने को कहा
मंगलवार 13 जनवरी को एक बार फिर आईसीसी और बीसीबी के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत कराने की अपील की. लेकिन ICC ने उस अपील को ये कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही फाइनल हो चुका है.
साथ ही आईसीसी ने BCB से अपने फैसले पर फिर से सोचने का आग्रह किया, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर कायम रहा. मीटिंग में दोनों पक्ष एक संभावित समाधान की तलाश के लिए आगे बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए.
BCB अपनी जिद पर अड़ा
इस मीटिंग के बाद BCB ने एक मीडिया रिलीज भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, 'आज दोपहर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की भागीदारी पर चर्चा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई.'
मीटिंग में BCB का प्रतिनिधित्व प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शकावत हुसैन और फारूक अहमद, डायरेक्टर और क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल आबेदीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निजामुद्दीन चौधरी ने किया.
बयान में कहा, 'चर्चा के दौरान, BCB ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत न जाने के अपने फैसले के बारे में अपनी स्थिति की पुष्टि की. बोर्ड ने ICC से बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने पर विचार करने का भी अनुरोध दोहराया.'
हालांकि ICC ने इस बात पर जोर दिया कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है और BCB से अपने रुख पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन बोर्ड की स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि संभावित समाधान खोजने के लिए चर्चा जारी रहेगी.'
अपनी प्राथमिकताओं की पुष्टि करते हुए, BCB ने इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ियों और स्टाफ की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. BCB अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ की भलाई की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि इस मामले को सुलझाने के लिए ICC के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है.