बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप का किया बायकॉट, भारत में खेलने से किया इनकार
Bangladesh boycott T20 World Cup: बांग्लादेश की सरकार ने अपनी नेशनल क्रिकेट टीम को भारत भेजने से मना कर दिया है.
Published : January 22, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 5:32 PM IST
हैदराबाद: बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नज्रुल का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी. उनका ये फैसला ICC के उस फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसमें आईसीसी ने वेन्यू बदलने के बांग्लादेश के अनुरोध को खारिज कर दिया, और भारत में बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा खतरे की चिंताओं को भी खारिज कर दिया.
आईसीसी के फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अधिकारियों, राष्ट्रीय टीम के क्रिकेटरों और अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार ने एक अहम बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया कि हमारी टीम भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने नहीं जाएगी.
मीटिंग के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नज्रुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICC पर बांग्लादेश के साथ निष्पक्ष व्यवहार न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'ICC ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है, हम झुकेंगे नहीं. अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो इसका क्या मतलब होगा, यह सभी को समझना चाहिए. हम किसी भी हालत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते.'
किस टीम की खुलेगी किस्मत?
बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने की वजह से स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यह टीम टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 14वें नंबर पर है और पहले से क्वालीफाई न करने वाली टीमों में सबसे ऊंची रैंक वाली टीम भी है. लेकिन अभी तक आईसीसी की तरफ से इसकी घोषणा नहीं की गई है.
ICC ने क्या कहा?
ICC ने एक दिन पहले एक आधिकारिक बयान में कहा था कि वो पिछले कई हफ्तों से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ लगातार और सकारात्मक बातचीत की है, जिसका साफ मकसद टूर्नामेंट में बांग्लादेश की भागीदारी को आसान बनाना था. इस दौरान आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन और वेन्यू-लेवल की व्यापक सुरक्षा योजनाएं की विस्तृत जानकारी शेयर की थी. इसके बावजूद बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश का शेड्यूल
बता दें कि मौजूदा शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी में है. जहां उसको 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला करना था, और ये तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले हैं. जबकि इनका चौथा और आखिरी ग्रुप मैच 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से था.