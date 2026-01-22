ETV Bharat / sports

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप का किया बायकॉट, भारत में खेलने से किया इनकार

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ( Getty Images )

हैदराबाद: बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नज्रुल का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी. उनका ये फैसला ICC के उस फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसमें आईसीसी ने वेन्यू बदलने के बांग्लादेश के अनुरोध को खारिज कर दिया, और भारत में बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा खतरे की चिंताओं को भी खारिज कर दिया. आईसीसी के फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अधिकारियों, राष्ट्रीय टीम के क्रिकेटरों और अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार ने एक अहम बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया कि हमारी टीम भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने नहीं जाएगी. मीटिंग के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नज्रुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICC पर बांग्लादेश के साथ निष्पक्ष व्यवहार न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'ICC ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है, हम झुकेंगे नहीं. अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो इसका क्या मतलब होगा, यह सभी को समझना चाहिए. हम किसी भी हालत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते.'