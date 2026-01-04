ETV Bharat / sports

IPL से मुस्तफिजुर को रिलीज करने से बांग्लादेश नाराज, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से कर सकता है इनकार

अधिकारी ने ये भी कहा कि सुरक्षा की ही वजह से पाकिस्तान ने भी भारत में नहीं खेलने का फैसला किया है क्योंकि भारत ने भी इसी कारण से 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनके देश जाने से मना कर दिया था. अब टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में ही खेलेगा, यहां तक होस्ट देश भारत भी अपना एक वर्ल्ड कप मैच खेलने श्रीलंका जाएगा.

अपने मैच भारत से शिफ्ट करने की मांग BCB के एक टॉप अधिकारी ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया कि BCCI के फैसले के बाद वे गेंद ICC के पाले में डाल देंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ रहा है. अधिकारी ने बताया, 'हम भारत में अपने वर्ल्ड कप मैचों के लिए वेन्यू बदलने की अर्जेंट रिक्वेस्ट करेंगे. अगर हमें लगता है कि सुरक्षा चिंता का विषय है क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है.'

हैदराबाद: भारत में राजनीतिक दबाव के कारण बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल 2026 से बाहर करने का मामला अब आईसीसी इवेंट तक पहुंच गया है. तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदे जाने के बाद टूर्नामेंट से बाहर करना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को नाराज कर दिया है. बोर्ड अब इस मामले को आईसीसी के सामने उठाने का मन बना रहा और भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच न खेलने का संकेत दे रहा है.

BCCI ने क्या कहा?

बीसीसीआई चीफ मिथुन मन्हास ने कहा कि बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 सीजन से रिलीज करने का फैसला सिर्फ टूर्नामेंट तक ही सीमित है, और भारत में टीम के टी20 वर्ल्ड कप मैचों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.

मन्हास ने शनिवार को बताया, 'BCCI ने पूरी सलाह-मशविरा के बाद यह फैसला लिया है, और मिस्टर सैकिया ने इसे मीडिया को पहले ही बता दिया है. यह फैसला सिर्फ IPL से जुड़ा है, हमने अभी वर्ल्ड कप पर चर्चा नहीं की है. ऐसा होने के बाद हम डिटेल्स शेयर करेंगे.'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश का शेड्यूल

अगले महीने से भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 'ग्रुप C' में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल के साथ रखा गया है. बांग्लादेश टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 फरवरी से करेगा. उसके बाद इटली से 9 फरवरी और इंग्लैंड से 14 फरवरी) को कोलकाता में ही खेलेगा. अपना आखिरी ग्रुप मैच वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ 17 फरवरी को खेलेंगे.

मुस्तफिजुर रहमान (IANS PHOTO)

बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल से बाहर

बांग्लादेश में हाल ही में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेजी से बढ़ी है. जिसकी वजह से भारत में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. इस वजह से राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर करने की मांग की. उसके बाद BCCI ने केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कहा और फिर केकेआर ने खिलाड़ी को रिलीज भी कर दिया.

मुस्तफिजुर रहमान का ٰIPL करियर

30 साल के मुस्तफिजुर रहमान एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, जिनको कोलकाता ने हाल ही में हुए मिनी-ऑक्शन में 9.20 करोड़ में साइन किया था, जो टूर्नामेंट में किसी बांग्लादेशी प्लेयर के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है. मुस्तफिजुर अबतक आठ सीजन में पांच टीमें के साथ खेल चुके हैं. जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), मुंबई इंडियंस (MI), राजस्थान रॉयल्स (RR), दिल्ली कैपिटल्स (DC), और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के नाम शामिल हैं. उन्होंने ने कुल 60 आईपीएल मैचों में 65 विकेट लिए हैं. उन्होंने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ डेब्यू किया था.