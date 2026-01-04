ETV Bharat / sports

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए लिटन कुमार दास को बनाया कप्तान, देखें टीम का फुल स्क्वाड

इस टीम में एक अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है, जिसकी अगुवाई अनुभवी मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद करेंगे. मेहदी हसन, नसुम अहमद और रिशाद हुसैन मैच का रुख पलटने और बांग्लादेश को टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार बनाने में अहम योगदान देंगे.

लिटन दास कप्तानी के साथ साथ विकेटकीपिंग बल्लेबाजी का भी रोल प्ले करेंगे. बल्लेबाजी काफी हद तक कप्तान पर निर्भर करेगी, जिसमें तंजीद हसन और परवेज हुसैन एमोन उनका साथ देंगे.

हैदराबाद: अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें अल्पसंख्यक कम्युनिटी के खिलाड़ी लिटन कुमार दास को कप्तान नियुक्त किया गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला देश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमले के काफी माना जा रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है. उनके साथ इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली दूसरी टीमें है. टूर्नामेंट में 7-20 फरवरी के बीच कुल 40 ग्रुप मैच खेले जाएंगे, जिसमें हर ग्रुप से टॉप टू टीमें टूर्नामेंट के सुपर 8 चरण में पहुंचेंगी जो 21 फरवरी से शुरू होगा.

सुपर 8 के खत्म होने पर टॉप चार टीमें इवेंट के नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी, सेमीफाइनल कोलकाता/कोलंबो और मुंबई में होंगे, जिसके बाद 8 मार्च को अहमदाबाद/कोलंबो में फाइनल खेला जाएगा.

बता दें कि बांग्लादेश ने हर टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है लेकिन अभी तक सेमीफाइनल या उससे आगे नहीं पहुंच पाया है. वे 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे.

भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव

भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच BCCI के मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने के हालिया फैसले के बाद, BCB ने बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है. हालांकि, ICC ने अभी तक इस अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम

लिटन कुमार दास (कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन एमोन, मोहम्मद सैफ हसन, मोहम्मद तौहीद हृदोय, मोहम्मद शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, मेहदी हसन, मोहम्मद रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन, मोहम्मद शोरिफुल इस्लाम.