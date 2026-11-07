BAN vs WI: तौहीद हृदोय ने बदला बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, दोहरा शतक जड़कर हासिल की बड़ी उपलब्धि
Towhid Hridoy double century: तौहीद हृदोय ने नाबाद 242 रनों की पारी खेलकर बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया.
Published : November 7, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 5:35 PM IST
BAN vs WI 2nd Test: बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन जब मेजबान टीम मुश्किल स्थिति में थी तब तौहीद हृदोय ने टीम को न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि नाबाद 242 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर टीम को वेस्टइंडीज पर 30 रनों की बढ़त भी दिला दी.
वेस्टइंडीज की पहली पारी 356 रनों के जवाब में एक समय बांग्लादेश 51/3 के स्कोर पर लड़खड़ा रहा था. तब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तौहीद हृदोय बल्लेबाजी करने आए और आखिर तक टिके रहे. इस दौरान उन्होंने 359 गेंदों पर 242 रन बनाकर नाबाद रहे. उनके साथ खेलने के लिए कोई और बल्लेबाज नहीं बचा था और पूरी बांग्लादेशी टीम 386 रनों पर ऑलआउट हो गई, जिससे उन्हें 30 रनों की बढ़त मिल गई. तौहीद ने अपनी पारी में 22 चौके और 11 छक्के लगाए.
A celebration worth remembering! Tawhid Hridoy celebrates his magnificent double century of 200 runs against West Indies. A special milestone and an unforgettable moment for Bangladesh cricket! https://t.co/cGOIvMjia2— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 7, 2026
मुशफिकुर रहीम का टूटा रिकॉर्ड
इस ऐतिहासिक पारी के साथ तौहीद हृदोय ने बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का इतिहास भी बदल दिया. वो अब बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेले वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम के नाबाद 219 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में बनाया था. इसके अलावा वह टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले बांग्लादेश के केवल चौथे क्रिकेटर भी बन गए हैं.
दोहरा शतक लगाने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज
तौहीद हृदोय 242* बनाम वेस्टइंडीज (2026)
मुश्फिकुर रहीम 219* बनाम जिम्बाब्वे (2018)
शाकिब अल हसन 217 बनाम न्यूजीलैंड (2017)
तमीम इकबाल 206 बनाम पाकिस्तान (2015)
Meet Towhid Hridoy..!!! - The highest runs scorer in Test Cricket for Bangladesh - 242* 👏 https://t.co/jj6yXlMqVy— Kashif (@KashifNdmCric) November 7, 2026
पहले ही शतक को दोहरे शतक में बदला
खास बात ये है कि ये तौहीद के करियर का तीसरा टेस्ट मैच है. जिसमें उन्होंने अपने पहले ही शतक को दोहरे शतक में बदलकर इतिहास रच दिया. वह ऐसा करने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उनके अलावा बांग्लादेश का कोई भी अन्य बल्लेबाज 50 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर सका, और उन्होंने लगभग अकेले ही पूरी टीम को संभाले रखा.
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज में अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 7 रन बना लिए हैं. बता दें कि पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.