ETV Bharat / sports

BAN vs WI: तौहीद हृदोय ने बदला बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, दोहरा शतक जड़कर हासिल की बड़ी उपलब्धि

तौहीद हृदोय ने दोहर शतक जड़कर बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बदला ( AFP )

BAN vs WI 2nd Test: बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन जब मेजबान टीम मुश्किल स्थिति में थी तब तौहीद हृदोय ने टीम को न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि नाबाद 242 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर टीम को वेस्टइंडीज पर 30 रनों की बढ़त भी दिला दी.

वेस्टइंडीज की पहली पारी 356 रनों के जवाब में एक समय बांग्लादेश 51/3 के स्कोर पर लड़खड़ा रहा था. तब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तौहीद हृदोय बल्लेबाजी करने आए और आखिर तक टिके रहे. इस दौरान उन्होंने 359 गेंदों पर 242 रन बनाकर नाबाद रहे. उनके साथ खेलने के लिए कोई और बल्लेबाज नहीं बचा था और पूरी बांग्लादेशी टीम 386 रनों पर ऑलआउट हो गई, जिससे उन्हें 30 रनों की बढ़त मिल गई. तौहीद ने अपनी पारी में 22 चौके और 11 छक्के लगाए.

मुशफिकुर रहीम का टूटा रिकॉर्ड

इस ऐतिहासिक पारी के साथ तौहीद हृदोय ने बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का इतिहास भी बदल दिया. वो अब बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेले वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम के नाबाद 219 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में बनाया था. इसके अलावा वह टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले बांग्लादेश के केवल चौथे क्रिकेटर भी बन गए हैं. तौहीद हृदोय (AFP)