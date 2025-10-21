ETV Bharat / sports

वेस्टइंडीज का अनोखा रिकॉर्ड, वनडे में स्पिनरों से ही करा दिए पूरे 50 ओवर

50 overs for spinners in ODI: पहली बार किसी पूर्ण सदस्य देश ने वनडे की एक पारी में 50 ओवर स्पिन गेंदबाजी की.

वेस्टइंडीज टीम
वेस्टइंडीज टीम (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है. ये मचै मेहमान टीम को सीरीज में बने रहने के लिए जीतना बहुत जरूरी है. क्योंकि पहले वनडे में उन्हें 74 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

दूसरे मैच में पिच की हालत देखकर वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक भी पेसर को नहीं रखा जिसकी वजह से उन्हें पूरे 50 ओवर स्पिनरों से ही कराने पड़े. इसके साथ पूर्ण सदस्य देश में ऐसा करने वाली वेस्टइंडीज पहली टीम बन गई है, जिसने अपने पूरे 50 ओवर स्पिनरों से ही करा दिए.

टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पूरे 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाने में सफल रहा. जिसमें सौम्या सरकार के 45, मेहदी हसन मिराज के 32 और आखिर में रेशाद हुसैन के 14 गेंदों में 39 रन शामिल हैं. बांग्लादेश का एक समय स्कोर 46 ओवर में 163/7 रन था लेकिन रेशाद ने आखिर 39 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया.

वेस्टइंडीज की तरफ से गुडाकेश मोती ने 3 विकेट लिए जबकि अकिला हुसैन और एलिक एथांजे को 2-2 विकेट मिले. दो स्पिनर रोस्टन चेस और खारी पियरी कोई भी विकेट नहीं ले सके.

ढाका की स्पिन पिच पर वेस्टइंडीज को सीरीज में बने रहने के लिए दूसरे वनडे को जीतने के लिए 214 रन बनाने होंगे. जो कि काफी मुश्किल नजर आ रहा है. क्योंकि पहले मैच में मेहमान टीम 208 रन चेस नहीं कर सकी थी. रेशाद हुसैन ने उस मैच में 6 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को 133 पर ही समेट दिया था.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, एकीम ऑगस्टे, रोस्टन चेज़, गुडाकेश मोती, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, अकील होसेन

बांग्लादेश: सैफ हसन, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदयोय, महिदुल इस्लाम अंकोन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), नुरुल हसन (विकेटकीपर), रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान

ये भी पढ़ें

IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज को किया क्लीन स्वीप, मेहमान को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से दी मात

23 सालों में पहली बार! जॉन कैंपबेल ने शतक जड़कर हासिल की खास उपलब्धि

TAGGED:

BAN VS WI 2ND ODI
WEST INDIES UNIQUE RECORD
BOWLED 50 OVERS OF SPIN IN ODI
50 OVERS OF SPIN BOWLING IN ODIS
50 OVERS FOR SPINNERS IN ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मुजफ्फऱपुर में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, पप्पू यादव बोले- 'नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे..'

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: भारत में 550 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म, आज 'थामा' से है मुकाबला

पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.