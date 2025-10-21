वेस्टइंडीज का अनोखा रिकॉर्ड, वनडे में स्पिनरों से ही करा दिए पूरे 50 ओवर
50 overs for spinners in ODI: पहली बार किसी पूर्ण सदस्य देश ने वनडे की एक पारी में 50 ओवर स्पिन गेंदबाजी की.
Published : October 21, 2025 at 5:20 PM IST
हैदराबाद: वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है. ये मचै मेहमान टीम को सीरीज में बने रहने के लिए जीतना बहुत जरूरी है. क्योंकि पहले वनडे में उन्हें 74 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.
दूसरे मैच में पिच की हालत देखकर वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक भी पेसर को नहीं रखा जिसकी वजह से उन्हें पूरे 50 ओवर स्पिनरों से ही कराने पड़े. इसके साथ पूर्ण सदस्य देश में ऐसा करने वाली वेस्टइंडीज पहली टीम बन गई है, जिसने अपने पूरे 50 ओवर स्पिनरों से ही करा दिए.
टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पूरे 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाने में सफल रहा. जिसमें सौम्या सरकार के 45, मेहदी हसन मिराज के 32 और आखिर में रेशाद हुसैन के 14 गेंदों में 39 रन शामिल हैं. बांग्लादेश का एक समय स्कोर 46 ओवर में 163/7 रन था लेकिन रेशाद ने आखिर 39 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया.
वेस्टइंडीज की तरफ से गुडाकेश मोती ने 3 विकेट लिए जबकि अकिला हुसैन और एलिक एथांजे को 2-2 विकेट मिले. दो स्पिनर रोस्टन चेस और खारी पियरी कोई भी विकेट नहीं ले सके.
ढाका की स्पिन पिच पर वेस्टइंडीज को सीरीज में बने रहने के लिए दूसरे वनडे को जीतने के लिए 214 रन बनाने होंगे. जो कि काफी मुश्किल नजर आ रहा है. क्योंकि पहले मैच में मेहमान टीम 208 रन चेस नहीं कर सकी थी. रेशाद हुसैन ने उस मैच में 6 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को 133 पर ही समेट दिया था.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, एकीम ऑगस्टे, रोस्टन चेज़, गुडाकेश मोती, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, अकील होसेन
बांग्लादेश: सैफ हसन, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदयोय, महिदुल इस्लाम अंकोन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), नुरुल हसन (विकेटकीपर), रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान