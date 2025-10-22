BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया
BAN vs WI 2nd ODI: वेस्टइंडीज ने सुपर ओवर में 10 रन डिफेंड करके बांग्लादेश को दूसरे वनडे में एक रन से मात दे दी.
Published : October 22, 2025 at 10:00 AM IST
BAN vs WI 2nd ODI: बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में दोसरा वनडे मैच खेला गया. मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला, क्योंकि दोनों टीम का स्कोर 50-50 ओवर खेलने के बाद भी बराबर ही रहा.
बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213/7 का स्कोर बनाया. जवाब में मेहमान टीम ने भी 213/9 का सकोर बनने में सफल रहा. आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को मैच जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत थी लेकिन बांग्लादेश के सैफ हसन ने केवल 4 रन देकर मैच को टाई करा दिया.
21 October 2025 | 1:30 PM | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka
इसके बाद सुपर ओवर हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बनाए और बांग्लादेश को जीत के लिए 11 रनों का लक्ष्य दिया. अकिला हुसेन ने 10 रन डिफेंड करने की जिम्मेदारी ली और केवल 9 रन देकर अपनी टीम को एक रन से जीत दिला दी.
इस जीत के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. जिसकी वजह से सीरीज का आखिरी मैच निर्णायक बन गया है, जिसे 23 अक्टूबर को इसी स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले मैच बांग्लादेश ने 74 रनों से जीता था.
इस मैच को न सिर्फ वनडे में बांग्लादेश का पहले सुपर ओवर के तौर पर याद किया जाएगा बल्कि इसलिए भी याद किया जाएगा कि वेस्टइंडीज अपने 50 ओवर स्पिनरों से ही करा दिये. यहां तक की सुपर ओवर भी एक स्पिरन ने डाला. जिसकी वजह वनडे क्रिकेट के इतिहास में उनके नाम ये अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.
दूसरा वनडे मैच कैसा रहा?
दूसरे मैच की बात करें तो टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पूरे 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाने में सफल रहा. जिसमें सौम्या सरकार के 45, मेहदी हसन मिराज के 32 और आखिर में रेशाद हुसैन के 14 गेंदों में 39 रन महत्वपूर्ण थे. बांग्लादेश का एक समय स्कोर 46 ओवर में 163/7 रन था लेकिन रेशाद ने आखिर 39 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया.
214 के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज एथांजे (28), केसी कार्टी (35), कप्तान शाई होप (53) और आखिर में ग्रेविस (26) की मदद से 50 ओवर में 9 विकेट पर 213 रन बनाने में सफल रहा. जिसकी वजह से मैच टाई हो गया. रेशाद हुसैन से सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि नसूम और इस्लाम को 2-2 विकेट मिला.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, एकीम ऑगस्टे, रोस्टन चेज़, गुडाकेश मोती, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, अकील होसेन
बांग्लादेश: सैफ हसन, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदयोय, महिदुल इस्लाम अंकोन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), नुरुल हसन (विकेटकीपर), रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान