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BAN vs PAK: बांग्लादेश ने रचा इतिहास, अपने घर में पहली बार पाकिस्तान का किया व्हाइटवॉश

बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रनों से हराया ( AFP )

BAN vs PAK 2nd Test: पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जब बुधवार 20 मई को बांग्लादेश ने उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में भी 78 रनों से हरा दिया. इस तरह मेजबान टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली. ढाका में खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रनों हार का सामना करना पड़ा था. यह बांग्लादेश की अपने घर में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहली क्लीन स्वीप है, और कुल मिलाकर दूसरी, इससे पहले उन्होंने 2024 में पाकिस्तान में 2-0 से जीत हासिल की थी. सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 437 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, पाकिस्तान की टीम पांचवें दिन 358 रन ही बना सकी. जिसकी वजह से मेहमान टीम को दूसरे टेस्ट में 78 रनों से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 94 रन बनाए, कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71-71 रन बनाए, जबकि बाबर आजम ने 47 और साजिद खान ने 28 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से तैजुल इस्लाम ने 6 विकेट लिए, नाहिद राणा ने 2 विकेट लिए, जबकि शरीफुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज ने 1-1 विकेट लिया.